Rugby: Conor O'Shea, ex-selecţioner al Italiei, numit director tehnic al Angliei

14:30

Liderii USR şi PLUS, Dan Barna şi Dacian Cioloş, s-au întâlnit, vineri, cu premierul Ludovic Orban, Barna precizând că i-a transmis prim-ministrului că alianţa aşteaptă de la Guvern să aducă la îndeplinirea prevederile din acordul politic semnat."Întâlnirea a fost prevăzută de o săptămână. Temele au fost: prioritatea zero, în momentul de faţă, pentru agenda publică care sunt primarii în două tururi şi am discutat scenariile la care am putea ajunge la adoptarea acestui mecanism, acestei modificări foarte importante pentru democraţia reală din România. Aici este, bineînţeles, calea parlamentară care este preferată în momentul de faţă şi în contextul perioadei următoare în care va fi abordat şi adoptat bugetul, va fi şi aceasta o prioritate, şi premierul a confirmat că pentru el este o prioritate această modificare legislativă. Premierul şi PNL susţin acest demers, am văzut că şi preşedintele este în aceeaşi opinie, deci ar fi o reuşită extraordinară pentru România", a precizat Barna, pentru AGERPRES.Discuţiile au vizat şi alegerile anticipate, a adăugat el. "Am discutat, de asemenea, de perspectiva anticipatelor, care rămâne una actuală imediat la începutul anului viitor. După ce va fi adoptat şi bugetul, discuţia despre anticipate va fi redeschisă, pentru că este o temă de strategie politică pentru funcţionarea corectă a României din acest punct de vedere", a spus liderul USR.El a menţionat că i-a reamintit premierului că aşteaptă de la Guvern îndeplinirea prevederilor cuprinse în acordul politic semnat la învestirea acestuia."A fost şi discuţia legată de conţinutul acordului politic pe care USR l-a semnat cu premierul Orban la învestitură şi priorităţile de acolo legate de Secţia specială, legate de recursul compensatoriu, legate de măsurile pentru reducerea şi eliminarea furtului de lemn, radarul pădurilor şi toate celelalte elemente legate de măsurile economice, pensiile speciale. I-am reamintit premierului, de fapt, că acordul, pactul respectiv politic semnat nu era doar un acord de principiu sau de deziderate, sunt lucruri pe care aşteptăm ca acest Guvern să le aducă la îndeplinire în perioada următoare. Am trecut prin ele, susţinut şi de domnul Cioloş şi de alianţă, evident", a afirmat Dan Barna.Potrivit preşedintelui USR, discuţiile au vizat şi posibilitatea unui candidat comun pentru alegerile din Bucureşti."Am mai discutat şi despre alegerile locale, foarte important subiect: necesitatea de a avea un candidat comun la Bucureşti, au fost abordate şi diversele scenarii: alegeri primare, sondaje, instrumentele de care dispunem pentru a avea capacitatea să ajungem la un candidat comun împotriva doamnei Firea, lucrul acesta fiind evident coroborat cu perspectiva de a avea sau nu alegeri în două tururi", a precizat liderul USR.Dan Barna a spus că premierul Orban s-a arătat deschis faţă de problemele abordate."Premierul a fost foarte deschis, de altfel lucrurile erau asumate în acordul politic semnat, nu au fost nişte surprize pentru domnia sa. Miza este aceea de a vedea cât de solidă este majoritatea pe care ne putem baza în Parlament pentru a avea respectivele teme în dezbatere, neexcluzând, bineînţeles, nici celelalte variante de asumare de răspundere sau, în unele cazuri, de ordonanţe", a susţinut el."Am discutat cu premierul Orban despre priorităţile pe care ni le-au transmis alegătorii noştri. Sunt lucruri la care oamenii ţin şi de la care trebuie să înceapă orice fel de construcţie. Am stabilit să monitorizăm realizarea acestor deziderate şi să avem întâlniri periodice cu prim-ministrul Orban. Ne-am arătat disponibilitatea de a veni şi cu soluţii pentru deblocarea acestor probleme", a declarat liderul PLUS, Dacian Cioloş, conform unui comunicat al Alianţei USR PLUS transmis AGERPRES.Liderii USR PLUS şi premierul Ludovic Orban au agreat că se vor întâlni periodic, iar alianţa va sprijini Guvernul pentru îndeplinirea unor obiective comune, mai precizează comunicatul. AGERPRES/(A, AS - autor: Alina Novăceanu, editor: Claudia Stănescu, editor online: Simona Aruştei)