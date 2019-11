Angela Merkel vizitează pentru prima oară, la 6 decembrie, lagărul de concentrare şi exterminare de la Auschwitz

13:40

Pe 29 noiembrie 2019 se fac 26 de ani de la prima emisie a postului Antena1, care promitea încă de la început să fie alături de români cu divertisment de calitate, zeci de vedete și momente de neuitat. Este zi de sărbătoare pentru noi și toată ziua va fi presărată pe post cu momente speciale, dedicate publicului pentru care am fost „mereu aproape”! Am fost și suntem în continuare „mereu cu tine”, așa că la ceas aniversar am decis să ne aducem aminte împreună de cum am petrecut ziua de 29 noiembrie, la Neatza cu Răzvan și Dani, în ultimii ani!