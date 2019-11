Sandu Lungu, despre sechelele rămase de la lupte: „Am dioptrii mari de la o lovitură”

15:50

Astra Giurgiu și Gaz Metan Mediaș se întâlnesc în primul meci al etapei cu numărul 18 din Liga 1. Partida e programată la ora 18:00, liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. live de la 18:00 » Astra - Gaz Metan Vezi AICI live + statistici Echipele probabile Astra: 1. Lazar - 4. Graovac, 30. Tamaș, 5. C. Dima, 3. Radunovici - 21. Crepulja, 22. G. Șerban - 20. Bruno, 50. Budescu, 90. M. Răduț - 7. ...