Dezvăluiri cutremurătoare ale actriței, la două luni după moartea soțului: „Realizez că nu o să mai vină niciodată!”

Printre victimele cutremurului devastator care a lovit Albania în noaptea de luni spre marţi se află şi cea care ar fi trebuit să fie viitoarea noră a premierului acestei ţări. Informaţia a fost confirmată de surse diplomatice de la Tirana, pentru CNN. Kristi Reci, logodnica fiului premierului Albaniei, a murit în timpul cutremurului, alături de […]