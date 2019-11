Hochei: Corona Braşov şi ACSH Gheorgheni au pierdut în Erste Liga

21:40

Două persoane au fost ucise vineri în atacul comis vineri de un bărbat pe Podul Londrei, transmite BBC, citând surse neidentificate, potrivit Reuters. FACUNDO ARRIZABALAGA/EPAPoliţia l-a împuşcat mortal pe suspect, care purta o vestă cu explozibili falşi.Poliţa londoneză a încadrat atacul drept incident terorist.O sursă guvernamentală a confirmat pentru BBC că doi trecători au decedat, fără a oferi însă alte informaţii. UPDATE ORA 19:25 Incident pe Podul Londrei: Suspectul împuşcat de poliţie avea ataşat un dispozitiv exploziv fals; mai mulţi răniţi Poliţia britanică a împuşcat mortal vineri pe Podul Londrei un bărbat care avea ataşat de corp un dispozitiv exploziv fals şi care înjunghiase mai multe persoane, într-un incident calificat de poliţie ca terorist, transmite Reuters. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPAPoliţia a precizat că a fost alertată cu puţin înaintea orei locale 14.00 în legătură cu un incident de înjunghiere în apropiere de Podul Londrei, scena unui atac islamist cu numeroase victime în 2017.'Un suspect de sex masculin a fost împuşcat de poliţişti specialişti înarmaţi din cadrul poliţiei londoneze şi pot confirma că suspectul a decedat la faţa locului', a declarat şeful diviziei antiteroriste, Neil Basu. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA'Un număr de alte persoane au fost rănite în acest incident', a afirmat Basu într-o declaraţie de presă. 'Credem că un dispozitiv care a fost ataşat de corpul suspectului era un dispozitiv exploziv fals', a indicat el.Neil Basu a adăugat că 'ample cordoane de poliţie sunt instituite pentru a ne asigura că nu mai rămâne niciun pericol pentru populaţie'.El a mai spus că se îndreaptă spre biroul din Downing Street 10 al premierului Boris Johnson pentru o informare completă a acestuia cu privire la incident.Anterior, Johnson a transmis că este 'ţinut la curent cu privire la incidentul de pe Podul Londrei' şi că mulţumeşte 'poliţiei şi tuturor serviciilor de urgenţă pentru reacţia lor imediată'.O filmare postată pe Twitter arată un grup de vreo şase bărbaţi luptându-se cu cineva trântit pe trotuarul dintr-un capăt al podului. Unul din bărbaţi se îndepărtează de locul respectiv ţinând în mână un cuţit. În timp ce îşi întoarce privirea, un poliţist înarmat trage o altă persoană de deasupra bărbatului căzut. La scurt timp după aceea se aud două focuri de armă, iar bărbatul aflat pe jos încetează să mai mişte.Serviciul de ambulanţă a declarat un 'incident major' în zonă, iar gara London Bridge a fost închisă.Persoanele aflate în clădirile din apropiere au fost evacuate spre partea de nord a Tamisei de către serviciile de securitate. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPAPotrivit primarului Londrei, Sadiq Khan, 's-a confirmat că un număr de persoane au fost rănite în atac, unele grav'. 'Vom rămâne uniţi şi determinaţi în faţa terorismului. Cei care încearcă să ne atace şi să ne divizeze nu vor reuşi niciodată', a declarat el pentru presă, chemându-i pe londonezi la 'vigilenţă'.De peste Ocean, Casa Albă, prin vocea purtătorului de cuvânt Judd Deere, a condamnat atacul şi a promis 'sprijin deplin aliatului nostru, Regatul Unit'. UPDATE ORA 17:46 Incident pe Podul Londrei: Poliţia anunţă că a împuşcat un bărbat; incidentul e considerat 'terorist' Poliţia britanică a anunţat că forţele sale au împuşcat vineri un bărbat într-un incident pe Podul Londrei, incident pe care îl tratează ca pe unul terorist, ca măsură de precauţie, transmite Reuters. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA'În acest stadiu, circumstanţele referitoare la incidentul de pe Podul Londrei rămân neclare', a transmis poliţia pe Twitter.'Totuşi, ca măsură de precauţie, răspundem la acest incident ca şi când este vorba despre unul de terorism. Un bărbat a fost împuşcat de poliţie', adaugă comunicatul.Postul Sky News, citând surse neidentificate, a relatat că cel puţin o persoană, care nu era atacatorul, a fost ucisă în incident.Puţin mai devreme, poliţia anunţase că 'a fost chemată la ora 1.58 p.m. la locul unei înjunghieri în apropiere de Podul Londrei'. 'Un bărbat a fost reţinut de poliţie. Credem că un număr de oameni au fost înjunghiaţi', indica poliţia pe Twitter. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPAServiciul de ambulanţă a declarat un incident major şi a trimis mai multe echipaje la faţa locului.Premierul Boris Johnson a transmis că este 'ţinut la curent cu privire la incidentul de pe Podul Londrei' şi că mulţumeşte 'poliţiei şi tuturor serviciilor de urgenţă pentru reacţia lor imediată'.În iunie 2017, o camionetă a intrat în mulţime pe Podul Londrei, de peste Tamisa, după care cei trei ocupanţi au înjunghiat trecători în Borough Market. Bilanţul atacurilor, revendicate de gruparea jihadistă Statul Islamic, a fost de opt morţi şi 50 de răniţi.În martie 2017, un bărbat a intrat cu maşina în mulţime pe Podul Westminster, după care a înjunghiat mortal un poliţist în faţa Parlamentului, numărul total al victimelor fiind de cinci morţi.La începutul lunii noiembrie, nivel de alertă teroristă în Marea Britanie a trecut de la 'grav' la 'substanţial', riscul unui atentat fiind redus de la ' foarte probabil' la 'probabil', a anunţat ministrul de interne Priti Patel la momentul respectiv. UPDATE ORA 17:05 Incident pe Podul Londrei: Mai multe persoane înjunghiate, un suspect reţinut, anunţă poliţia Poliţia londoneză a anunţat că a fost chemată în urma unui incident pe Podul Londrei, soldat cu înjunghierea unor persoane, şi că un suspect a fost reţinut, transmite Reuters. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA'Poliţia a fost chemată la ora 1.58 p.m. la locul unei înjunghieri în apropiere de Podul Londrei', a indicat poliţia pe Twitter. 'Un bărbat a fost reţinut de poliţie. Credem că un număr de oameni au fost înjunghiaţi', adaugă comunicatul.Martori au declarat pentru media britanice că poliţia a sosit la scurt timp după ce s-au auzit focuri de armă.Conform unei surse de securitate citate de Reuters, se crede că o persoană a fost înjunghiată pe Podul Londrei, iar poliţia l-a împuşcat pe suspect.Anterior, un purtător de cuvânt al poliţiei declarase că 'se pare că cineva a fost împuşcat'.Postul Sky News a transmis că un bărbat a fost împuşcat mortal.Serviciul de ambulanţă a declarat un incident major şi a trimis mai multe echipaje la faţa locului. ORA 16:34 Incident armat pe Podul Londrei, anunţă poliţia britanică Podul Londrei, din inima capitalei britanice, a fost închis vineri de poliţie în urma unui incident de securitate soldat, se pare, cu decesul unui bărbat. Foto: (c) FACUNDO ARRIZABALAGA/EPAPoliţia londoneză a anunţat că un bărbat pare să fi fost împuşcat într-un incident pe Podul Londrei, în centrul capitalei britanice, transmite Reuters.'Ne aflăm în primele faze ale reacţiei la un incident pe Podul Londrei', a indicat poliţia într-un comunicat.Potrivit unui purtător de cuvânt, 'se pare că cineva a fost împuşcat'.Conform unei surse de securitate citate de Reuters, se crede că o persoană a fost înjunghiată pe Podul Londrei, iar poliţia l-a împuşcat pe suspect.BBC a transmis că au fost auzite două focuri de armă.Postări video şi fotografii pe Twitter au arătat mai multe maşini de poliţie şi autobuze pe pod, precum şi un camion derapat pe mai multe benzi. 