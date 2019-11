LIGA 2, etapa #20 // liveSCORE Farul - Rapid e meciul zilei » Vezi programul etapei

23:20

Dan Nistor (31 de ani), căpitanul lui Dinamo, a declarat că va părăsi formația din „Ștefan cel Mare” dacă problemele financiare nu se vor rezolva.Vezi AICI programul etapei #18 din Liga 1Vezi AICI clasamentul actualizat„Muncești în gol degeaba. În presă a apărut că am avut întârzieri de 15 zile, dar noi nu am mai primit banii de 2 luni. Dacă nu voi fi plătit, mă voi gândi în decembrie să plec. Am un copil de crescut. ...