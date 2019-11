SF. ANDREI. Acatistul Sfântului Andrei. Citește-l în această zi! Face minuni

SF. ANDREI. In fiecare an, la 30 noiembrie, crestinii ortodocsi il sarbatoresc pe Sfantul Apostol Andrei. In aceasta zi, este bine sa citesti Acatistul Sfantului Andrei. Se spune ca aceasta rugaciune puternica...

