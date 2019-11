Restricţii rutiere în Bucureşti pentru parada militară de 1 Decembrie

18:10

ORA 17:35 Publicaţia The Sun a transmis LIVE pe YouTube imagini de la locul atacului, London Bridge ORA 17:25 Ancheta în cazul atacului din Londra, preluată de divizia antiterorism Departamentul Antiterorism al Scotland Yard a preluat investigaţia în cazul atacului produs vineri în centrul Londrei, informează cotidianul The Guardian. London Bridge - Good on the Old Bill to move swiftly. #LondonBridge pic.twitter.com/zLTuV0gcF5 — (@MabzCiteh) 29 noiembrie 2019 În investigaţie sunt implic...