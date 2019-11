Ce a pățit un bărbat din Hunedoara care s-a culcat cu trei prostituate într-o noapte

19:50

Ștefan Risipiceanu, complicele lui Dincă, a cerut să vină ambulanța să-l ia, în timp ce se află în arest. Potrivit România TV, acesta a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce i s-ar fi făcut rău. Ambulanța a sosit, iar medicii i-au acordat ajutorul. Ștefan Risipiceanu ar suferi de o boală incurabilă, scrie wowbiz.ro.