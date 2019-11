Alibec urcă Astra pe locul 2 în Liga 1: „Sunt în cea mai bună formă!”

21:10

Cine este Robert Chirileanu, tânărul care pentru care Mihai Gâdea a plâns în direct. În 2018, în prag de Crăciun, Mihai Gâdea a anunțat că Robert Chirileanu, colegul prezentatorului TV de la Promo Antena 3, a avut un accident de motocicletă și lupta pentru viața sa de pe un pat de spital. „Este o mică […] The post Cine este Robert Chirileanu, tânărul care pentru care Mihai Gâdea a plâns în direct appeared first on Cancan.ro.