Cine este și cum arată iubita lui Cristian Tudor Popescu! E cu 20 de ani mai tânără

23:20

Răsturnare de situație în cazul presupusului complice al lui Gheorghe Dincă. Ștefan Risipițeanu, bărbatul de 46 de ani arestat, joi, în celebrul dosar Caracal nu ar fi recunoscut nimic în fața anchetatorilor. ”Am violat eu altele, dar pe asta nu”, ar fi spus el, senin, în fața instanței, referindu-se la Luiza Melencu. CANCAN.RO, SITE-UL NR. […] The post Declarația stupefiantă a complicelui lui Gheorghe Dincă: ”Am violat eu altele, dar pe asta nu!” appeared first on Cancan.ro.