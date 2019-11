După 23 de ani cu plete, Alin Oprea s-a tuns scurt. Cum arată artistul acum

05:20

Horoscop 30 noiembrie 2019. Principalele previziuni astrale ale zilei de 30 noiembrie îndeamnă la prudență nativii din mai multe zodii, deoarece aceștia vor avea tendința să cheltuie mai mult decât este cazul. Potrivit horoscopului zilnic, data de 30 noiembrie anunță dificultăți pentru mai multe zodii, fie pe plan personal sau profesional. Pe de altă parte, […] The post Horoscop 30 noiembrie 2019. Zodiile care trebuie să fie foarte atente la cheltuieli appeared first on Cancan.ro.