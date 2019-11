Laura Vicol, declarație zguduitoare în cazul morții lui Răzvan Ciobanu: ”Există o persoană direct răspunzătoare”

07:10

Parada de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, sărbătoare ce în 2019 pică într-o zi de duminică, va avea loc în mai multe orașe ale țării. Află care va fi întregul program pentru parada militară de 1 decembrie Vremea de 1 decembrie, Ziua Națională a României se anunță a fi una frumoasă, așa că mulți […] The post 1 Decembrie, Ziua Națională a României. Programul paradei militare appeared first on Cancan.ro.