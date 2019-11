Fenomen straniu în Capitală! Un nor cilindric a apărut pe cer. VIDEO

09:10

Un deținut de naționalitate română, în vârstă de 28 de ani, s-a s-a sinucis într-o închisoare din Monaco, spânzurându-se cu un cearșaf, a anunțat Procuratura principatului, potrivit cotidianului Le Soir. Potrivit autorităților locale, acesta este primul incident de acest fel înregistrat într-o închisoare din Monaco. Trupul neînsuflețit al românului a fost descoperit joi noapte în […] The post S-a sinucis în închisoare! Este știrea momentului în România appeared first on Cancan.ro.