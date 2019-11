Ce mesaje a primit Adriana Simionescu în timp ce era Vocea României la TV! Fiica lui Adi Minune s-a calificat în live-urile competiției de la Pro TV

10:20

Andra și Cătălin Măruță formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbizul românesc, iar fanii nu ratează niciun moment când pot să afle ceva despre ei sau când cântăreața susține câte un concert. Recent, ei au fost fotografiați în ipostaze emoționante într-un magazin plin cu clienți. Citește și: Un invitat l-a lăsat mască pe Cătălin […] The post Andra și Cătălin Măruță, fotografiați în ipostaze emoționante într-un magazin! Ce au făcut când credeau că nu sunt filmați appeared first on Cancan.ro.