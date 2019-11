Schi fond: Cupa Mondială - Iivo Niskanen şi Therese Johaug, învingători în etapa de la Ruka

17:40

Aproape 40 de meşteşugari transilvăneni, reuniţi în jurul Asociaţiei Transylvanian Art and Trade, participă, până în 14 decembrie, la târgul mobil de artizanat "Caravana Îngerilor - Fii îngeraş de două ori!", care se va deplasa în cinci oraşe, ocazie cu care vor fi colectate şi donaţii pentru copiii abandonaţi.Târgul se derulează până sâmbătă seara, la Târgu Mureş, apoi se va desfăşura în fiecare weekend, până în data de 14 decembrie, în Odorheiu Secuiesc, Cluj-Napoca, Sighişoara şi Mediaş, iar fiecare client care face cumpărături dă posibilitatea unui copil aflat în centrele de plasament să primească un cadou sub bradul de Crăciun, dovadă fiind şi motto-ul ales "Fii îngeraş de două ori!"."Oferta caravanei cuprinde produse selectate cu grijă. Se vor putea cumpăra produse artizanale valoroase, personalizate, la un preţ acceptabil, originalitatea acestui târg constând în posibilitatea consilierii cumpărătorilor la alegerea cadoului potrivit. De multe ori, alegerea cadoului potrivit pentru cei dragi din familie, prieteni, colegi sau pedagogi reprezintă o problemă reală. Caravana Îngerilor doreşte să vină în ajutorul celor care doresc să cumpere produse de valoare, de calitate, utile, de la producători locali, conştientizând publicul pentru personalizare şi calitate în defavoarea cantităţii. Un alt factor conştientizant al târgului îl reprezintă conceptul de bază 'zero waste' adică 'zero deşeuri', deoarece pe lângă posibilitatea ambalării ecologice a produselor, oferta se pliază pe acest principiu'', au precizat organizatorii.Totodată, ''Caravana Îngerilor'' mai oferă posibilitatea acţiunii caritative, astfel la fiecare locaţie a târgului au loc strângeri de donaţii: la Târgu Mureş şi Odorheiu Secuiesc, pentru Centrul Materna; la Mediaş pentru Centrul de copii sprijinit de Fundaţia Dévai Szent Ferenc; la Sighişoara pentru Centrul de ocrotire a copilului 'Maica Tereza'; la Cluj-Napoca pentru Asociaţia Életfa".În toate locaţiile târgului sunt organizate programe interactive pentru copii, precum şi colţuri pentru scriere de ilustrate.