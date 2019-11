Ce se va întâmpla cu alocațiile copiilor

11:40

Simona Sensual a fost surprinsă de o echipă de paparazzi de la CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din România, în timp ce își alimenta Mercedes-ul, iar suma de care a pus benzină pare că ar fi, de fapt, o replică dintr-un banc… Însă, scenele chiar așa s-au petrecut în realitate și totul a durat cinci secunde. […] The post De câți lei a pus benzină Simona Sensual la Mercedes! A alimentat fix cinci secunde appeared first on Cancan.ro.