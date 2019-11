Fotbal - Liga I: Sepsi OSK Sfântu Gheorghe - Universitatea Craiova 1-0

18:40

Mai multe echipe din Bihor, Satu Mare, dar şi din Ungaria s-au întrecut sâmbătă la gătit cele mai gustoase preparate din porc, cu ocazia Festivalului-concurs "D'ale porcului", menit să promoveze tradiţiile culinare populare.Vizitatorii au avut de ales între cârnaţi, caltaboş, toroş, sarmale, clătite umplute cu creier pane, sângerete şi fripturi, ciorbă de fasole cu ciolan, toate asezonate cu murături diverse, cu vin, must sau vin fiert şi, desigur, ţuică din felurite fructe.Încă de la primele ore ale dimineţii, echipele intrate în competiţie au început să tranşeze porcul de o sută de kilograme, primit de la organizatori.Concursul a fost deschis cu proba pentru cea mai bună pălincă. Testul ''dificil'' l-a avut de trecut un juriu de profesionişti, care a asigurat selectarea celor mai aromate şi mai gustoase băuturi şi mâncăruri tradiţionale.Special pentru acest concurs a venit, pentru prima dată la Oradea, preşedintele Asociaţiei Disciples Auguste Escoffier în România, Ştefan Oprea."Escoffier, ştiţi, desigur, a fost regele bucătarilor francezi. Sunt foarte onorat ca român să particip azi la acest festival-concurs. Când văd cum ţin bihorenii tradiţia sunt foarte mândru că sunt român. Toate produsele sunt foarte bune. Felicit participanţii care au atâta ingeniozitate pentru a le produce. E ceva extraordinar! Sunt foarte fericit, mai ales că m-am întors alaltăieri de la Congresul mondial de la Monaco, unde se promovau produsele regionale. Deci sunteţi în trendul mondial", a declarat, pentru AGERPRES, Ştefan Oprea.În timp ce în ceaune se topeau jumările, gospodarii din echipe, unii în frunte cu primarul lor, tocau carnea, amestecau condimente, umpleau cârnaţii, femeile rulau sarmalele, pe grătare sfârâiau cotlete.După ora 10,00, au început să vină şi cumpărătorii. Orădenii au apreciat produsele proaspete, preparate şi gătite pe loc, într-o atmosferă cu muzică şi dansuri populare.Pe lângă concursul preparatelor s-a organizat, în paralel, şi un târg de produse tradiţionale, alimentare şi nealimentare (decoraţiuni, sculpturi în lemn etc), care va continua şi duminică.Printre expozanţii târgului se găsesc mici producători de mezeluri şi brânzeturi, de conserve (zacuscă, dulceţuri, siropuri, sucuri), mici producători de miere, artizani de bijuterii, producători de produse din/cu lavandă, împletituri."Noi am făcut cârnaţi, caltaboşi şi toroş. A fost foarte frumos, dar foarte frig. Uitaţi cât e ceasul, nu e încă ora trei (p.m.) şi nu mai avem nimic. Dacă azi nu luăm un premiu, nu mai vin niciodată", a spus primarul comunei Girişu de Criş, Ioan Paşca, zâmbind, cu tricolor la pălărie. Foto: (c) Eugenia Paşca / AGERPRESJuriul concursului a avut o misiune grea. Lângă preşedintele Asociaţiei Naţionale a Bucătarilor şi Cofetarilor din Turism, Ştefan Bercea, s-au aflat maeştrii bucătari Paul Siserman, Lavinia Maier, Adrian Neag, Eugen Bar şi Alexandru Şandrău. Foto: (c) Eugenia Paşca / AGERPRES"În primul rând, apreciem aspectul şi gustul. Căutăm gustul autentic românesc, tradiţional, şi ne bucurăm că avem ocazia să gustăm produse tradiţionale pentru că e nevoie ca preparatele noastre să fie promovate. Între atâtea produse aduse din extern, credem că e timpul ca producătorii locali din ţară să intre mai mult pe piaţa din România", a declarat şi Paul Siserman, director regional ANBCT.Ca şi la ediţiile anterioare, vizitatorii au avut ocazia să cumpere preparate pe baza unor tichete valorice de 20 de lei, care şi ele, ca număr, au contat la jurizare.Juriul a acordat Marele trofeu şi locul I echipei din Valea lui Mihai, locul II - echipei din Oşorhei şi locul III - celei din Korosnagyharsany, Ungaria. Premiul ''Cea mai bună pălincă'' a revenit echipei din Oşorhei, ''Cei mai buni cârnaţi'' - tot Oşorhei, ''Cei mai buni caltaboşi'' - Korosnagyharsany. Totodată, ''Cel mai bun toroş'' a fost făcut de echipa din Valea lui Mihai, ''Cel mai bun produs special'' - a fost adjudecat de Valea lui Mihai, iar Premiul de popularitate a revenit echipei din Oşorhei.Festivalul va continua duminică cu prepararea "celui mai mare mic din lume", performanţă pe care organizatorii vor să o înscrie în Cartea Recordurilor. Anul trecut, la ediţia a cincea, s-a stabilit un nou record mondial fiind preparat "cel mai lung caltaboş din lume", de 208,2 metri.De Ziua Naţională, de la ora 14,00, pe scena din parcarea Era Shopping, locul festivalului, va cânta pentru publicul spectator Mircea Rusu, iar de la ora 15,00, sunt programate un concert cu orchestra "Rapsodia bihoreană", dirijor Liviu Buţiu, Ansamblul "Nuntaşii Bihorului" şi un recital Mariana Deac, împreună cu mai multe ansambluri de dansatori, solişti vocali şi instrumentişti amatori din Bihor.Festivalul-concurs "D'ale porcului" este organizat de Asociaţia Culturală D'Art, cu parteneri principali: Consiliul Judeţean Bihor, Asociaţia Comunelor din România - Filiala Bihor şi Asociaţia Firmelor Bihorene. AGERPRES/(A - autor Eugenia Paşca, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Daniela Juncu)