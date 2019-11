Declarații cutremurătoare făcute de complicele lui Gheorghe Dincă: ”Am violat eu altele…”

12:10

Sâmbătă, începând cu ora 21:45, va avea loc partida dintre Fiorentina și Lecce, din cadrul rundei cu numărul 14 din Serie A. Cele două formații se vor duela pe stadionul “Artemio Franchi”. Fiorentina, în ciuda unor transferuri de senzație efectuate în pauza competițională, a evoluat extrem de modest în primele 13 etape. Trupa “Viola” nu […] The post Fiorentina – Lecce: Meci de „care pe care” pe “Artemio Franchi”! appeared first on Cancan.ro.