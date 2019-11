Singura româncă tapiţer de maşini şi bărci cumotor. „Nu mă gândesc niciodată la bani când încep o lucrare“

16:15

Entuziasmul, energia, tinereţea, dragostea de viaţă şi de dans s-au simţit din plin joi seară în Sala Mare a Teatrului Naţional Bucureşti. IT Dansa din Barcelona a prezentat la cea de-a XX-a ediţie a Întâlnirilor JTI trei momente coregrafice: Whim (Capriciu) de Alexander Ekman, In Memoriam de Sidi Larbi Cherkaoui şi The Prom (Balul) de Lorena Nogal.