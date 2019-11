Captură uriașă la Călărași și Constanța: cannabis, arme și muniție și zeci de mii de euro! FOTO

12:20

S-au scurs momente de panică pe un drum din județul Cluj, după producerea unui accident violent. Două mașini s-au ciocnit puternic, iar în urma impactului una dintre ele s-a răsturnat pe carosabil și o conductă de gaz a fost avariată. Din fericire, pericolul exploziei a fost imediat îndepărtat și cei șoferii și pasagerii s-au ales […]