Fotbal: Mirel Rădoi despre posibilii adversari ai României la EURO 2020 - Ar fi o grupă accesibilă

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mirel Rădoi, a declarat, sâmbătă seara, după tragerea la sorţi a Campionatului European din 2020 de la Romexpo, că dacă se va califica prima reprezentativă va avea o grupă accesibilă alături de Olanda, Ucraina şi Austria."Sunt bucuros că am asistat la tragerea la sorţi, dar fără emoţii. Pentru că emoţiile sunt pentru luna martie, nu pentru grupă. Important este cel baraj din luna martie. Dar până la urmă ar fi o grupă accesibilă. Ar fi fost foarte greu să fim în grupa F, la fel şi în grupa B, care cred că este una dintre cele mai echilibrate grupe", a spus noul selecţioner."Prima şansă în această grupă o are Olanda, după aceea Ucraina, pentru că s-a văzut ce a făcut în această campanie. Chiar am apucat să schimb 2 cuvinte cu Şevcenko, mi-a făcut cunoştinţă Cosmin Contra cu el. Şi chiar îmi spunea că au entuziasm în momentul de faţă şi nu se tem de nimeni. Însă acum ne concentrăm doar pe acest meci cu Islanda. Pentru că după aceea degeaba vorbim de finală dacă nu putem trece de Islanda. Normal că m-am întâlnit cu Cosmin Contra aici, înainte de toate suntem prieteni şi am fost şi colegi la echipa naţională. Acum mi-am schimbat rolul cu el şi e normal să avem o relaţie bună în continuare. Vă daţi seama că am fost că cea mai puternică echipă dacă am avut prezenţi în sală 2 selecţioneri. Eu după ce am semnat contractul m-am apucat de muncă. Am început să culegem informaţii şi să vorbim cu jucătorii noştri. Dar mai este drum de parcurs pentru că sunt foarte mulţi jucători pe listă şi va trebuie să vorbim cu fiecare în parte.Rădoi s-a arătat bucuros de hat-trick-ul realizat de atacantul român George Puşcaş pentru Reading, în meciul cu Wigan încheiat cu scorul de 3-1: "Am apucat să văd înainte de a veni aici şi partida cu Wigan în care el a marcat trei goluri. Mă bucur pentru el şi sper să o ţină tot aşa".Referitor la posibila naturalizare a unor jucători străini, noul selecţioner a afirmat: "A mai fost o întrebare şi am răspuns şi eu pe ideea asta. Nu înseamnă că vom face neapărat aşa. Doi la mână, noi nu avem o arie de selecţie aşa de mare încât să ne permită să avem cinci şase jucători de valoare pe aceeaşi post. Şi atunci ar fi o şansă în plus şi pentru România, şi pentru jucătorii care evoluează în campionatul românesc. Până la urmă dacă ajungem la această concluzie, e important să naturalizăm jucătorii care pot aduce un plus la echipa naţională, adică să aibă o valoare mai mare decât jucătorii români".Echipa naţională de fotbal a României va evolua în Grupa C, alături de Olanda, Ucraina şi Austria, dacă va reuşi să se califice la EURO 2020, potrivit tragerii la sorţi efectuate, sâmbătă, la Complexul Expoziţional Romexpo din Bucureşti.Dacă "tricolorii" nu vor reuşi să obţină calificarea prin play-off-ul Ligii Naţiunilor, care presupune un meci cu Islanda, pe 26 martie, şi o finală cu Ungaria sau Bulgaria, pe 31 martie, ambele în deplasare, în grupa de la Bucureşti va evolua câştigătoarea play-off-ului D (Georgia, Macedonia de Nord, Kosovo, Belarus).AGERPRES (A-editor: Marius Ţone, editor online: Daniela Juncu)

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agerpres