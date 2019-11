Celebrele gemene de la Indiggo s-au reprofilat: cântă prin biserici!

13:40

Ioana Ginghină este una dintre milioanele de femei care își crește copilul singură, după un divorț traumatizant. Actrița a dezvăluit că se confruntă cu probleme în relația pe care o are cu fiica sa și a lui Alexandru Papadopol. Mai mult, în rezolvarea anumitor situații tensionante, ea a cerut ajutorul psihologului. Vedeta și fostul soț au […] The post Ioana Ginghină a cerut ajutorul psihologului ca să rezolve problemele pe care le are cu fiica ei. Ce se întâmplă cu Ruxandra appeared first on Cancan.ro.