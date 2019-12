Fotografia postată de Valentine Pelinel cu gemenele sale. Detaliul observat de fani

20:00

O femeie de 25 de ani a fost filmată când își lovește fata, în vârstă de cinci ani, cu o mătură. Cazul a fost preluat de polițiștii din Neamț, unde s-ar fi produs agresiunea, iar femeia a fost dusă la poliție pentru audieri. Imaginile cu femeia care o lovește pe fată cu coada unei mături […] The post Femeie din Neamț, filmată când își bate fetița de 5 ani cu mătura: ”Mama, te rog!” / ”Te-am zăpăcit!” appeared first on Cancan.ro.