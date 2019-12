﻿România trimite noi ajutoare în Albania, în timp ce salvatorii români revin azi în țară

12:10

Al Pacino este o legendă în viață în lumea filmului! Actorul ajuns la vârsta de 79 de ani a reapărut pe ecrane cu un film intens mediatizat, "The Irishman", alături de un alt monstru sacru al Hollywood-ului, Robert de Niro. Pacino din "The Godfather", din "Scent of a Woman", din "Heat" sau din "Any given […]