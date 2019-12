Cornel Galeș a murit! Iubita lui a confirmat decesul: ”Dumnezeu să-l odihnească!”

11:30

EXCLUSIV. Cine și-a făcut apariția la parada de 1 Decembrie! Cei prezenți au crezut că nu văd bine: ce ținută a purtat. Parada militară a început în Capitală. Peste 4.000 de militari și specialiști, dar și o tehnică militară impresionantă defilează pe sub Arcul de Triumf. Nu va fi spectacol doar la sol, ci și […]