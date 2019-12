Sosirea lui Moș Crăciun în Bacău a provocat panică între părinți. Peste 10 copii s-au pierdut în mulțime

11:50

Cine este noua iubită a lui Victor Slav! Gata, cu ea a înlocuit-o pe Bianca Drăgușanu. La aproximativ jumătate de an de când a ”rupt-o” definitiv cu Raluca Silea, prezentatorul de la Kanal D Victor Slav a dat lovitura în plan amoros. Potrivit unor surse D.A.S. categoria A, de puțin timp, Victor Slav s-a combinat cu […] The post Cine este noua iubită a lui Victor Slav! Gata, cu ea a înlocuit-o pe Bianca Drăgușanu appeared first on Cancan.ro.