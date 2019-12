Dragnea: La mulţi ani, România! De dragul tău am sacrificat tot

15:50

Ziua Naţională a României a fost sărbătorită, duminică, în oraşele ţării printr-o suită de manifestări care includ ceremoniale religioase şi militare, evenimente care transpun în prezent momentele din urmă cu 101 de ani de la Alba Iulia, dar şi spectacole de teatru sau folclorice, Hora Unirii, concerte, focuri de artificii şi, nu în ultimul rând, aprinderea luminilor de sărbători în oraşe.* BIHORCu prilejul Zilei Naţionale a României, Prefectura Bihor şi Primăria Municipiului Oradea au invitat orădenii să se bucure de sărbătoarea tuturor românilor, atât prin participarea la manifestările oficiale dedicate acestui eveniment, cât şi prin gustarea tradiţionalului meniu de 1 Decembrie, fasolea cu ciolan. Foto: (c) EUGENIA PAŞCA/AGERPRESFestivităţile au început la ora 12,00, în Parcul 1 Decembrie, cu un ceremonial militar şi religios, alocuţiuni rostite de conf. univ. dr. Alina Stoica şi prefectul Ioan Mihaiu, urmate de un recital folcloric şi festivitatea de depuneri de coroane, jerbe şi buchete de flori la Statuia Ostaşului Român."Nu e o zi mai potrivită decât cea de astăzi ca noi să căutăm nu doar respect faţă de istorie, faţă de eroi, faţă de sacrificii, ci să căutăm conştiinţa noastră naţională. Conştiinţa comună, cu principii morale şi creştine, evlavie şi cumpătare. Trebuie să depunem eforturi ca ţară, să îi îndrumăm pe cei mici, şi să învăţăm şi noi mai multă iertare, bunătate şi iubire. Or aceste lucruri ţin inclusiv de credinţă. Aceste aspecte ne pot garanta mai mult consens, mai multă înţelegere, mai multe idealuri comune, mai multe dialoguri constructive ancorate în respect reciproc", a spus, în cuvântul său, prefectul Ioan Mihaiu.De la ora 13,30 a avut loc defilarea personalului militar şi a tehnicii din dotare în Centrul Civic.Imediat după finalizarea paradei, activităţile s-au mutat pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, unde a avut loc şi distribuirea meniului tradiţional de fasole cu ciolan şi varză murată. În acest an, municipalitatea a pregătit pentru orădeni 2.700 de porţii de mâncare, preparate de către Garnizoana Oradea, la popota militară.Cele zece fete din grupul vocal al Liceului de Arte, îmbrăcate în costume populare, au oferit, în continuare, un recital de cântece patriotice, aplaudate de mulţimea de participanţi.Festivităţile dedicate Zilei Naţionale a României 2019 se vor încheia cu defilarea şi retragerea cu torţe, pe un traseu central, în intervalul orar 18,00-18,30.* BISTRIŢA - NĂSĂUDMii de bistriţeni au luat parte, duminică, la manifestările organizate de Ziua Naţională a României în municipiul reşedinţă de judeţ, care au inclus, pe lângă parada militară, un târg de produse meşteşugăreşti şi gastronomice, dar şi spectacole artistice dedicate atât celor mari, cât şi celor mici.Ziua a început cu depuneri de coroane de flori la mai multe statui dedicate unor personalităţi ale istoriei româneşti: cardinalul Iuliu Hossu, mitropolitul Ardealului Nicolae Bălan, fostul premier al României Alexandru Vaida Voevod, generalul erou Grigore Bălan, al cărui nume este purtat astăzi de Brigada 81 Mecanizată din Bistriţa, şi poetul Andrei Mureşanu.Oficialităţile locale şi judeţene s-au adunat, începând cu ora 13,00, în Piaţa Centrală a municipiului Bistriţa, unde, după intonarea Imnului Naţional şi ceremonialul religios, a urmat defilarea detaşamentelor de onoare, a tehnicii şi a echipamentelor militare.Centrul istoric a devenit, apoi, locul de desfăşurare a unui târg de produse meşteşugăreşti şi gastronomice, cu degustare de bucate tradiţionale pregătite la ceaun, la grătar sau la proţap de nouă maeştri culinari, care anul trecut au participat la Alba Iulia, la sărbătorirea Centenarului Marii Uniri.Târgul a fost organizat de Asociaţia "Produs în Bistriţa-Năsăud", în parteneriat cu două licee tehnologice din municipiu, cel de servicii şi cel agricol, şi cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean, care a alocat în acest scop suma de 80.000 lei.Tot aici a avut loc şi un spectacol folcloric susţinut de ansamblul profesionist "Dor românesc" al Centrului Judeţean pentru Cultură.De la ora 16,00, bistriţenii au fost invitaţi în faţa Palatului Administrativ, clădire împodobită în aceste zile cu un imens steag tricolor, unde Consiliul Judeţean Bistriţa-Năsăud a pregătit pentru cei mici un spectacol de muzică şi dans şi aprinderea iluminatului festiv de iarnă din zona Pieţei Petru Rareş.De la ora 17,00, a fost programată retragerea cu torţe a militarilor Brigăzii 81 Mecanizată, cu plecare din Piaţa Petru Rareş spre centrul istoric al municipiului.Finalul manifestărilor dedicate Zilei Naţionale a României va fi marcat cu un foc de artificii.* BRĂILAPeste 3.000 de brăileni au fost prezenţi duminică, la manifestările organizate de Ziua Naţională a României, pe platoul din Piaţa Independenţei din Brăila. Foto: (c) ECATERINA IGNAT / AGERPRES Vremea a ţinut cu cei prezenţi, care au asistat la o slujbă religioasă, apoi la alocuţiunile referitoare la sărbătorirea Zilei Naţionale a României susţinute de prefectul judeţului, George Adrian Paladi, şi de manager Muzeul Brăilei "Carol I", prof. univ. dr. Ionel Cândea.Manifestările au continuat cu un ceremonialul militar, după care au urmat trecerea în revistă a gărzii de onoare, intonarea Imnului Naţional şi depuneri de coroane de flori la monumentul eroinei Ecaterina Teodoroiu. Foto: (c) ECATERINA IGNAT / AGERPRES Primăria Brăilei a oferit, cu această ocazie, 4.300 de porţii de fasole cu cârnaţi, timp în care, pe platoul din Piaţa Independenţei, a fost organizat un spectacol de muzică populară dedicat Zilei Naţionale a României, susţinut de Zinaida Julea, Ansamblul "Lozioara" din Străşeni, Republica Moldova şi Ansamblul "Studioul de Majorete Iuventa" din Cahul, Republica Modova.De la ora 16,00, în cadrul Târgului de Iarnă deschis vineri, la Brăila, este programată o paradă a portului popular, a datinilor şi tradiţiilor de iarnă, pe principala stradă din municipiu, Calea Călăraşilor, până în Piaţa Independenţei, unde la ora 16,40 va avea loc festivitatea de deschidere a luminilor de sărbători.De la ora 17,30 urmează un program artistic susţinut de Palatul Copiilor Brăila şi ansamblurile de datini şi obiceiuri "Mugurelul-Mărgineanca" (Dorohoi-Botoşani), "Armonia" (Oradea), "Lozioara" (Străşeni, Republica Moldova), "Ozana" (Târgu Neamţ), "Romaniţa" (Chişinău), "Plaiurile Sâmbureştilor" (Olt), "Studioul de majorete Iuventa (Cahul, Republica Modova), "Plai Bucovinean" (Dorna Cândrenilor-Suceava), "Mugurelul" (Sighetu Marmaţiei-Maramureş) şi "Cătălina" (Iaşi)* BUZĂUPeste 5.000 de persoane au participat, duminică, pe Calea Eroilor din municipiul Buzău la manifestările prilejuite de Ziua Naţională a României, dispozitivul de defilare fiind alcătuit din peste 600 de militari, 62 de mijloace tehnice terestre şi 10 aeronave.După o ceremonie religioasă şi un Te Deum, a urmat un moment artistic susţinut de Corala Bărbătească Ortodoxă 'Credo in Deo' a Seminarului Teologic Buzău, împreună cu muzica reprezentativă a Garnizoanei Buzău.La manifestări a fost prezentă şi o numeroasă delegaţie din Republica Moldova, formată din reprezentanţi ai consiliilor raionale Soroca şi Dubăsari, precum şi ai primăriei Soroca.Festivitatea s-a încheiat cu o defilare militară organizată de către Divizia 2 Infanterie 'Getica', structură reprezentativă a Forţelor Terestre Române.Dispozitivul de defilare, alcătuit din peste 600 de militari, 62 de mijloace tehnice terestre şi 10 aeronave din cadrul Forţelor Aeriene Române, a fost constituit din detaşamente de defilare, cu trupe şi tehnică aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, din garnizoana Buzău.După defilare,participanţii au fost invitaţi în Parcul Crâng, unde Consiliul Judeţean a pregătit 3.800 de porţii de mâncare tradiţională - din care 800 de post, atmosfera fiind întreţinută de artiştii şi dansatorii Centrului Judeţean de Cultură şi Artă.* CARAŞ-SEVERINReşiţenii au participat într-un număr foarte mare, ca niciodată până acum, la manifestările dedicate Zilei Naţionale a României, în special pentru a vedea defilarea detaşamentului de militari, a tehnicii specifice şi a detaşamentului Asociaţiei de Tradiţii Militare "Eugeniu de Savoya" Timişoara."Este un moment solemn, în care aducem un tribut de recunoştinţă marilor înaintaşi care au contribuit decisiv la realizarea Marii Uniri. Sunt 101 de ani de la Marea Unire de la Alba Iubia, de la 1 Decembrie 1918 şi sunt 100 de ani de când administraţia română s-a instalat în Banat, la opt luni după Proclamarea Unirii de către bănăţeni. Gheorghe Dobrin a fost numit atunci prefect pentru judeţul Caraş-Severin, cu sediul la Lugoj, iar Aurel Cosma pentru judeţul Timiş-Torontal, cu sediul la Timişoara. La acest ceas aniversar, se cuvine să aducem omagiul nostru tuturor celor care au contribuit, de-a lungul timpului, la făurirea şi apărarea Marii Uniri şi a României moderne", a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Caraş-Severin, Silviu Hurduzeu.După realizarea dispozitivului de către Detaşamentul de Onoare, introducerea în formaţie, salutul drapelului de luptă al Batalionului 183 Artilerie Mixtă "General Ion Dragalina" şi prezentarea onorului, a fost trasă o salvă de artilerie cu un tun de epocă al Asociaţiei de Tradiţii Militare "Eugeniu de Savoya" Timişoara, în onoarea militarilor Armatei Române, la 100 de ani de la instaurarea administraţiei româneşti la Reşiţa.Au urmat intonarea Imnului Naţional al României, oficierea serviciului religios şi rostirea de alocuţiuni. În timp ce prefectul judeţului Caraş-Severin, Matei Lupu, a dat citire mesajului transmis de premierul Ludovic Orban, primarul municipiului Reşiţa a prezentat gândurile unei tinere din Reşiţa, Mădălina Gligor, legate de Ziua Naţională a României.Manifestările s-au încheiat cu defilarea detaşamentului de militari şi a tehnicii specifice instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi a detaşamentului Asociaţiei de Tradiţii Militare "Eugeniu de Savoya" din Timişoara.* CLUJPeste 400 de militari cu 64 de mijloace tehnice militare şi de intervenţie au defilat, duminică, prin faţa a mii de oameni adunaţi în Piaţa Avram Iancu din Cluj-Napoca. Foto: (c) MARIUS AVRAM / AGERPRESDe asemenea, pe clădirea Cercului Militar a fost desfăşurat un steag tricolor de mari dimensiuni, a fost intonate imnul "Deşteaptă-te, române" şi, pe timpul ceremoniei, Piaţa Avram Iancu a fost survolată de patru avioane MIG -21 Lancer de la Baza 71 Aeriană "General Emanoil Ionescu" din Câmpia Turzii. Foto: (c) MARIUS AVRAM / AGERPRESLa finalul ceremoniei, la care au participat oficialităţile judeţului, a avut loc un foc de artificii de zi în culorile drapelului României.* CONSTANŢAEvenimentele prilejuite de Ziua Naţională a României au început în municipiul Constanţa la ora 8,30, cu depuneri de coroane la Monumentului Eroilor Primului Război Mondial din Cimitirul Central, urmând, de la 10,30, o paradă a forţelor armate.Defilarea cu tehnică specializată şi plutoane de militari a avut loc pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, în faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, sub privirile a mii de persoane.Totodată, de la ora 12,00, participanţii au avut ocazia să admire o expoziţie de tehnică militară şi armament, iar de la ora 17,30, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu va avea loc retragerea cu torţe a militarilor.Manifestările sunt organizate de Primăria Municipiului Constanţa, ce a oferit celor prezenţi la evenimente steguleţe tricolore şi baloane, Instituţia Prefectului judeţului Constanţa şi Comandamentul Flotei.Administraţia locală, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială, i-a invitat pe constănţeni, tot duminică, începând cu ora 11,00, la o porţie de iahnie cu cârnaţi şi la un spectacol susţinut de artişti îndrăgiţi, în cinci zone din Constanţa: Parcul Tomis II; Piaţeta Badea Cârţan - Pavilionul Pensionarilor; Zona CET - Pavilionul Pensionarilor; Parcul de la Gară; Piaţeta Far."Cei care ţin post nu trebuie să îşi facă griji, pentru că există meniu de post, precum şi meniu pentru musulmani", a menţionat municipalitatea.* DOLJZiua Naţională a României a fost sărbătorit, duminică, la Craiova printr-un ceremonial militar şi religios care a inclus alocuţiuni ale autorităţilor publice locale, o paradă cu zeci de vehicule blindate de luptă şi autospeciale de intervenţie aparţinând sistemului naţional de apărare şi ordine publică, depuneri de coroane de flori la statuia domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi defilarea gărzii de onoare.După mesajul premierului Ludovic Orban care a fost citit de ministrul Tineretului şi Sportului, Ionuţ Stroe şi alocuţiunile reprezentanţilor administraţiei publice locale, au urmat depuneri de coroane de flori şi defilarea cu trupe şi tehnică ale Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Ministerului Justiţiei, SRI şi Poliţiei Locale.Ca şi anul trecut, şi anul acesta parada militară de la Craiova a fost comandată de lt.col. Liviu Adrian Vasilca, şeful operaţiilor în cadrul Brigăzii Multinaţionale Sud-Est, care a deschis defilarea de pe un transport blindat pentru trupe Piranha IIIC. El a fost urmat de cinci gărzi ale drapelelor de luptă aparţinând Batalionului 205 Apărare Antiaeriană "General Gheorghe Pârvulescu", Batalionului 116 Sprijin Logistic "Iancu Jianu", Regimentului 61 Rachete Antiaeriene "Pelendava", Inspectoratului Judeţean de Jandarmi "Mihai Bravu" şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Dolj.De asemenea, au defilat detaşamente ale Batalionului 26 "Neagoe Basarab", contingentului polonez din cadrul Brigăzii Sud-Est, Liceului Militar "Tudor Vladimirescu" din Craiova. Ca noutate, anul acesta la paradă a participat şi o unitate canină, membri ai Centrului Naţional de Educare Canină, specializaţi în misiuni de căutare-salvare, iar unii dintre ei vor face parte anul viitor din echipa care va reprezenta România la campionatul mondial de salvare organizat la Craiova.Locţiitorul comandantului paradei şi comandant al blocului de defilare pe tehnică a fost lt.col.Cristian Dumitru, comandantul Batalionului 205 Apărare Antiaeriană "General Gheorghe Pârvulescu", iar primul bloc de defilare a fost format din transportoare Piranha din dotarea Brigăzii Sud-Est, parada militară încheindu-se cu defilarea Gărzii de onoare* GALAŢIMii de gălăţeni au participat, duminică, la manifestările militare, religioase şi culturale, organizate de Prefectura Galaţi, în colaborare cu Primăria municipiului Galaţi şi Consiliul Judeţean Galaţi, cu prilejul Zilei Naţionale a României-1 Decembrie.Manifestările au început cu un Te Deum la Catedrala arhiepiscopală şi în toate bisericile din Eparhia Dunării de Jos, urmat de un ceremonial militar şi religios, cu depunere de coroane de flori la Mausoleul Eroilor din Cimitirul Eternitatea.Pe esplanada Potcoava de Aur s-au desfăşurat un ceremonial şi o paradă militară cu participarea unor subunităţi militare din Garnizoana Galaţi, dar şi forţe de intervenţie ale Poliţiei, Jandarmeriei, Poliţiei Locale şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă.Ziua se va încheia cu defilarea militară cu torţe, simbol al retragerii învingătorilor de pe câmpul de luptă. Un număr de 80 de militari din Garnizoana Galaţi, însoţiţi de Fanfara Centrului Cultural "Dunărea de Jos", vor defila seara pe traseul Parcul Cloşca - Str. Brăilei - Monument Regiment 11 Siret.De la ora 18,00, pe Faleza superioară a Dunării va fi un spectacol susţinut de Ansamblul Crenguţă de Iederă şi de soliştii Viorica Macovei şi Valentin Sanfira.* GIURGIUManifestările dedicate Zilei Naţionale a României au început la Giurgiu cu depunerea de coroane de flori la Monumentul Eroilor de la Biserica Eroilor din centrul municipiului Giurgiu, urmată de un ceremonial religios şi o paradă militară.La sosirea oficialităţilor locale la Monumentul Eroilor a fost intonat marşul de întâmpinare de către fanfara Centrului Cultural "Ion Vinea", după care a fost intonat Imnul Naţional.Un sobor de preoţi a săvârşit un ceremonial religios la Biserica Eroilor după care au urmat depunerile de coroane majoritatea cu aranjamente florale în culorile: roşu, galben şi albastru după care toţi participanţii s-au deplasat pe jos în Piaţa Tricolorului unde au asistat la parada militară.Prefectul judeţului Giurgiu, Nina Carmen Crişu, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Marian Mina, primarul municipiului Giurgiu, Nicolae Barbu, deputatul PSD Elena Dinu, preşedintele organizaţiei judeţene a ALDE Giurgiu, deputatul Toma Petcu şi preşedintele organizaţiei judeţene a PNL Giurgiu, europarlamentarul Dan Motreanu precum şi oaspeţi din Bulgaria, directorul Euroregiunii Danubius, Lili Ganceva, şi reprezentanţi ai autorităţilor locale din Districtul Ruse, Bulgaria, au participat la depunerile de coroane de flori şi parada militară.Autorităţile locale cu sprijinul unor sponsori au organizat şi o masă populară cu 3.500 de porţii de sarmale şi trei mii de porţii de fasole cu cârnaţi.Până la orele 17,00 giurgiuvenii vor asista şi la un spectacol muzical folcloric organizat în centrul oraşului, iar la orele 17,30, la lăsarea serii, va avea loc un moment mult aşteptat, retragerea cu torţe pe un traseu care va străbate tot centrul oraşului din cartierul Tineretului până la Primăria municipiului Giurgiu.* GORJAproximativ 200 de reprezentanţi ai instituţiilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) şi peste 60 de mijloace de transport specifice au defilat la Târgu Jiu cu ocazia Zilei Naţionale a României, pe bulevardul central Constantin Brâncuşi.Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României au început duminică dimineaţa, la ora 10,00, cu deschiderea Târgului de iarnă din centrul municipiului. După aceea, a urmat ceremonialul militar şi religios.Parada militară a fost precedată de intonarea Imnului de stat al României de către reprezentanţii Bisericii Ortodoxe Române şi Fanfara "Armonia", moment urmat de un Te Deum.Autorităţile locale au oferit, ca în fiecare an, un meniu tradiţional pentru locuitorii municipiului prezenţi la paradă, fiind pregătite 2.000 de porţii de fasole cu cârnaţi.În cea de-a doua parte a zilei va fi aprins iluminatul ornamental şi vor fi susţinute mai multe spectacole."La ora 17,00 încep concertele în Piaţa Prefecturii. The Dreamers este prima formaţie care va concerta, la ora 18,00 Trooper, la ora 18,55, elevii de la Colegiul Naţional 'Spiru Haret' vor intona imnul de stat, la ora 19,00 se aprinde iluminatul ornamental, după care va fi un spectacol de muzică susţinut de Zdob şi Zdub. Bugetul pentru toate evenimentele de 1 Decembrie este undeva la 150.000 lei", a anunţat primarul Marcel Romanescu.* MARAMUREŞMilitarii Garnizoanei Baia Mare au desfăşurat o paradă militară paradă militară de Ziua Naţională a României în municipiul Baia Mare, potrivit unui comunicat al Instituţiei Prefectulului -Judeţul Maramureş, postat, joi, pe pagina web.Autorităţile judeţene şi locale, împreună cu comandanţii unităţilor militare din Garnizoana Baia Mare, veterani de război, cadre militare în rezervă şi retragere au depus coroane de flori la monumentele reprezentative din municipiu.Ceremonialul militar şi religios a început la ora 12,30, pe Bulevardul Unirii, în zona Catedralei Episcopale "Sfânta Treime" şi va debuta cu întâmpinarea prefectului judeţului Maramureş, prezentarea onorului, salutarea Drapelelor de Luptă şi trecerea în revistă a Detaşamentului de Onoare. După intonarea Imnului Naţional al României, oficierea serviciului religios şi prezentarea alocuţiunilor de către autorităţi, va avea loc defilarea Detaşamentului de Onoare şi a tehnicii militare.Depuneri de coroane la monumente militare sau civile au mai avut loc în municipiul Sighetu Marmaţiei, oraşele Borşa, Vişeu de Sus, Târgu Lăpuş, Seini, Ulmeni şi Şomcuta Mare, dar şi în mai multe comune şi sate din judeţul Maramureş.* OLTCeremonii oficiale la care au participat sute de persoane au avut loc, duminică, în municipiile Slatina şi Caracal şi oraşul Balş, unde primăriile au oferit celor prezenţi la festivităţile organizate de Ziua Naţională preparate culinare tradiţionale.La Slatina, sute de persoane, printre care şi mulţi copii însoţiţi de părinţi sau bunici, purtând steguleţe şi cocarde tricolore oferite de municipalitate, au asistat la ceremonia oficială desfăşurată în faţa statuii domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi la defilarea care a avut loc la finalul manifestărilor.Pentru Ziua Naţională, Primăria Slatina a pregătit 2.000 de porţii de fasole cu cârnaţi, care au fost oferite la finalul ceremoniei oficiale.Duminică seara, în Slatina vor fi aprinse luminile de sărbătoare, iar pe scena amenajată în Parcul Tineretului, unde va fi organizat Târgul de Crăciun, va cânta Monica Anghel.Şi la Caracal, după manifestările dedicate Zilei Naţionale care au cuprins un ceremonial militar - religios şi depuneri de coroane de flori, municipalitatea a oferit câteva sute de porţii de fasole cu cârnaţi.În oraşul Balş au fost organizate, de asemenea, manifestări dedicate Zilei Naţionale, la Monumentul Eroilor din localitate. Şi Primăria Balş a oferit duminică sute de porţii de fasole cu cârnaţi.* SATU MAREMii de persoane au participat, duminică, la manifestările organizate în centrul municipiului Satu Mare cu ocazia sărbătoririi Zilei Naţionale a României.Manifestările au început cu depuneri de coroane şi jerbe la bustul lui Avram Iancu, bustul lui I.C. Brătianu, bustul lui Iuliu Maniu, monumentul Eroului Necunoscut, după care au continuat la statului lui Vasile Lucaciu, unde a fost intonat imnul naţional, a fost oficiat un Te Deum, iar subprefectul Altfatter Tamas a transmis mesajul premierului Ludovic Orban.După momentele oficiale a urmat o defilare a militarilor şi instituţiilor MAI, care şi-au prezentat tehnica din dotare, dar şi o defilare în port popular, cu costume naţionale româneşti din toate părţile judeţului.Programul manifestărilor mai cuprinde o retragere cu torţe a militarilor şi forţelor MAI, concerte de muzică folk, patriotică, dar şi pop, seara încheindu-se cu un concert Bere Gratis.* TELEORMANPeste 1.000 de persoane au participat, în Alexandria, la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României, după care au răspuns invitaţiei lansate de municipalitate de a sărbători româneşte la o porţie de fasole cu ciolan.Manifestările, organizate de Prefectura Teleorman, Consiliul Judeţean şi Primăria Municipiului Alexandria, au început cu un ceremonial militar şi religios. Au urmat discursurile oficialităţilor şi un recital folcloric susţinut de grupul vocal bărbătesc al Ansamblului "Burnasul".Defilarea personalului din cadrul structurilor Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Apărării Naţionale şi a tehnicii din dotare a fost momentul de maxim interes pentru cetăţenii de toate vârstele, veniţi să asiste la manifestări.Depunerea de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor din Primul Război Mondial a încheiat ceremonia oficială prin care a fost marcată Ziua Naţională.Pe platoul de lângă Prefectura Teleorman, municipalitatea le-a pregătit celor care au ales să participe la manifestările oficiale în jur de 2.500 de porţii de varză cu ciolan, vin fiert şi ceai.Sărbătoarea continuă la Alexandria cu un concert extraordinar, "1 Decembrie - Ziua Naţională a României", care se va desfăşura pe platoul de lângă Prefectură, cu începere de la ora 16,00. Ansamblul de cântece şi Dansuri "Burnasul" va prezenta o suită de dansuri populare care poartă amprenta simbolică şi istorică a Moldovei, Ardealului, Banatului şi Munteniei. Pe scenă vor urca şi soliştii de muzică populară Lavina Goste şi Petrică Mâţu Stoian. Iar iubitorii muzicii uşoare vor putea asculta un recital susţinut de interpreta Elena Gheorghe.Manifestările dedicate Zilei Naţionale a României se vor încheia după lăsarea serii, cu tradiţionala defilare şi retragere cu torţe.* TIMIŞCâteva mii de persoane au participat, duminică, de Ziua Naţională de României, la parada forţelor militare organizată în Timişoara.Tot de Ziua Naţională a României se deschide şi Târgul de Crăciun, în Pieţele Operei/Victoriei şi Libertăţii.Manifestările au început dimineaţa, cu un ceremonial militar-religios, cu depuneri de jerbe şi coroane la monumentele eroilor neamului după care a urmat un program folcloric cu teme patriotice, care s-a desfăşurat pe bulevardul Take Ionescu, din faţa Inspectoratului de Poliţie Timiş.După ora amiezii a început defilarea tuturor detaşamentelor cu tehnica din dotare.De la ora 16,00, manifestările artistice se mută în Piaţa Victoriei, iar între 17,20-18,00 va avea loc retragerea cu torţe.La ora 18,00, timişorenii sunt invitaţi să asiste la aprinderea iluminatului festiv de sărbători şi deschiderea oficială a Târgului de Crăciun organizat de Primăria Municipiului Timişoara. Sunt programate concerte susţinute de artişti populari şi de formaţia Holograf. Ziua se încheie cu focul de artificii de la ora 22,00.La actuala ediţie a târgului sunt deschise peste 100 de căsuţe în care se comercializează produse variate tradiţionale şi handmade. Cei mici se bucură de caruselurile montate în Piaţa Libertăţii, de Casa lui Moş Crăciun şi de trenuleţul care-i va plimba pe prichindei prin zona de promenadă pietonală a oraşului, dar şi de patinoarul artificial de 1.000 mp, amplasat în aceeaşi piaţă. Târgul va rămâne deschis până în data de 12 ianuarie 2020.* TULCEAReprezentanţi ai trei minorităţi naţionale au depus coroane flori, duminică, la statuia lui Mircea cel Bătrân din centrul oraşului Tulcea, alături de autorităţile române şi simpli cetăţeni, în cadrul unui ceremonial dedicat Zilei Naţionale a României. Foto: (c) LUISIANA BÎGEA / AGERPRESCeremonialul a fost organizat de Prefectura judeţului şi Garnizoana Tulcea şi a inclus atât un serviciu religios, cât şi alocuţiuni susţinute de autorităţi."Ziua Naţională a României este un prilej de bucurie, un prilej să fim uniţi, să împlinim idealul naţional, aşa cum şi l-au dorit înaintaşii noştri. Minorităţile naţionale din România, foarte bine reprezentate în Dobrogea de nord, sunt cetăţeni loiali României, sunt foarte bine integraţi în societatea românească şi contribuie alături de români la propăşirea patriei noastre dragi", a declarat, pentru AGERPRES, deputatul Andrian Ampleev, reprezentant al Comunităţii Ruşilor-Lipoveni din România în Parlament. Foto: (c) LUISIANA BÎGEA / AGERPRESAlocuţiunile autorităţilor au fost urmate de depunerea coroanelor de flori, la acest moment participând şi reprezentanţi ai Uniunii Democrate Turce din România, printre care şi deputatul Ibram Iusein, precum şi reprezentanţi ai Uniunii Ucrainenilor din România. Foto: (c) LUISIANA BÎGEA / AGERPRES Ziua Naţională a României s-a încheiat cu o paradă a autospecialelor şi angajaţilor instituţiilor militarizate ale statului, printre care s-au aflat şi patru autovehicule şi 10 agenţi ai Inspectoratului de Poliţie Judeţean.* VASLUIAproximativ 2.000 de vasluieni au participat, duminică, la manifestările organizate cu prilejul Zilei Naţionale a României, în Piaţa Centrului Civic din municipiul Vaslui. Foto: (c) LOREDANA CIOBANU / AGERPRES FOTO Evenimentul a debutat cu intonarea Imnului Naţional şi o slujbă religioasă oficiată de protopopul de Vaslui, Adrian Chirvasă, în memoria ostaşilor români şi a continuat cu alocuţiuni ale autorităţilor judeţene şi locale şi depuneri de coroane."România aceasta întreagă a primit o haină foarte frumoasă de la cei care s-au jertfit şi au dat cât au putut ei de mult, pentru ca ţara să fie aşa astăzi. Este o haină creştină, o haină morală, care i-a adus României foarte multă cinste şi putere, atât cat a fost necesar ca să treacă prin istorie, prin lupta pentru păstrarea adevărului şi frumosului. Nouă astăzi ne revine sarcina să avem istoria ca rădăcină a adevărului, dar să nu trăim doar cu ceea ce am primit ci să ne străduim să înfrumuseţăm de la o zi la alta această haină, s-o facem cât mai sănătoasă posibil", a spus protopopul de Vaslui, Adrian Chirvasă.Prof. univ. dr. din cadrul cadrul Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, Constantin Turliuc, le-a transmis celor prezenţi că datoria cetăţenilor români este aceea de a fi mândri de ţara în care s-au născut nu doar de 1 Decembrie, ci în fiecare zi a existenţei lor."Să fim mândri că suntem români, nu numai de 1 Decembrie, ci în fiecare zi. Viitorul este praf de stele, prezentul este lutul care poate fi modelat, dar trecutul este granitul, este ceea ce dă tărie, ceea ce pune temelie unei construcţii naţionale care s-a afirmat alături de celelalte naţiuni ale Europei, astăzi, într-o Europă unită, într-o Europă care promovează valorile democraţiei, ale drepturilor şi libertăţilor individuale. Libertatea, ca şi unitatea, se cucereşte şi se învaţă în fiecare zi. Cei tineri, cei care au învăţat din cărţile de istorie, din poveştile bunicilor lor cum s-a realizat România întregită, trebuie să ştie şi să fie conştienţi mereu că au o datorie de împlinit şi această datorie este ca, într-o bună zi, cu voia lui Dumnezeu, toţi românii să trăiască între graniţele aceluiaş stat. E un lucru firesc, e un lucru natural, e un lucru pe care îl aşteptăm cu toţii, un lucru la care năzuim împreună", a declarat prof. univ. Cătălin Turliuc. Foto: (c) LOREDANA CIOBANU / AGERPRES FOTO Au susţinut alocuţiuni primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavăl, subprefectul judeţului Vaslui, Mircea Gologan şi preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, Dumitru Buzatu. La finalul discursului, Buzatu a fost huiduit de un cetăţean prezent la manifestări, oficialul replicându-i, în timp ce pleca la tribună : "Măi, tembelule!".Manifestările au continuat cu un spectacol de muzică populară susţinut de artişti locali. AGERPRES / (A - AS - autori: Eugenia Paşca, Tina Dumitrescu, Ecaterina Ignat, Dorin Ivan, Paula Neamţu, Marius Avram, Nona Jalbă, Maria Mitrică, Dan Paic, Camelia Bigan, Irina Poenaru, Leontin Cupăr, Cristina Matei, Gheorghe Pietrar, Victoriţa Cristian, Otilia Halunga, Luisiana Bigea, Loredana Ciobanu, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)