Cehia: Auditul UE confirmă că premierul Babis se află într-un conflict de interese (surse)

Pe o vreme frumoasă, cu un soare blând care a încălzit miile de români veniţi să sărbătorească Ziua Naţională, Alba Iulia nu a fost, parcă, niciodată mai primitoare ca în această duminică de decembrie, iar motto-ul ales de organizatori pentru ceremoniile Marii Unirii - "Primul an din noul secol" - a fost mai inspirat ca oricând. Foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES Culorile naţionale au invadat străzile, de la drapelele fluturate de grupurile venite în vizită, până la fulare sau căciuli purtate, cu bucurie, de copii şi părinţii acestora. Voluntari, îmbrăcaţi în straie populare, au împărţit steaguri celor care se îndreptau spre Monumentul Marii Uniri sau spre zona în care urma să aibă loc parada populară."Cred că această sărbătoare înseamnă ceea ce românii îşi doresc cel mai mult: o unire. Adică, să fim uniţi întru totul. Este o sărbătoare sfântă", spune o femeie care poartă cu ea un steag tricolor. Foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES Puţin mai încolo, un tânăr face fotografii cu telefonul mobil. Imortalizează clădiri-simbol din centrul istoric al municipiului Alba Iulia, dar şi oamenii de pe stradă, pe care-i urmăreşte cu drag. Andrei are 28 de ani, este din Timişoara, şi a studiat, în ultimii ani, la Londra."Mă simt legat de 1 Decembrie, pentru că este Ziua Naţională, dar şi ziua mea de naştere. După câţiva ani în care am studiat la Londra şi, tot timpul aveam examene şi nu puteam să vin aici, acesta este primul an în care am reuşit să ajung la Alba Iulia. Am venit mai devreme, dimineaţa, pentru ca străzile să nu fie aglomerate şi mi-am propus să rămân până târziu, la slujbă şi la celelalte festivităţi", spune Andrei.L-am întrebat ce l-a determinat să revină în ţară după anii petrecuţi în străinătate. "Pentru că România ne acceptă pe noi, tinerii, comparativ cu Vestul, unde nu există atâta încredere în populaţia tânără. Asta este marea speranţă pentru care m-am întors acasă", a răspuns tânărul, care şi-a propus să reuşească în afaceri în domeniul turismului, îndemnându-i pe străini să viziteze România.Nu este an în care, de 1 Decembrie, pe străzile din Alba Iulia să nu întâlneşti grupuri venite din Basarabia. Îi recunoşti de la distanţă pentru că flutură tricolorul în permanenţă şi nu se sfiesc să interpreteze cântecele patriotice dragi românilor.Sandu Ceban este student la Iaşi şi a venit la Alba Iulia alături de un grup foarte numeros de tineri din cadrul Asociaţiei tinerilor români din afara graniţelor."Am venit aici pentru a sărbători împreună cu românii, deoarece noi suntem pentru Marea Unire. E prima dată când vin la Alba Iulia, de 1 Decembrie. Este o zi cu valenţe spirituale şi cu foarte mulţi oameni frumoşi", spune Sandu, în timp ce colegul său, Octavian Stegărescu, este de părere că 1 Decembrie este "ziua semnificativă" pentru istoria României."E nevoie ca fiecare noi să conştientizeze ce înseamnă, de fapt, această sărbătoare. Suntem studenţi şi elevi din Basarabia şi, venind în România, am conştientizat, imediat, ce înseamnă această sărbătoare. În fiecare an încercăm să ne adunăm la Alba Iulia, aici şi nu în alt loc, pentru a trăi din plin acest moment unic", a punctat tânărul basarabean.La Alba Iulia vin români din toate colţurile ţării şi pentru care sărbătoarea naţională este obligatoriu să fie marcată aici, în apropierea simbolurilor Marii Uniri. Foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES Un bărbat care lucrează şofer pe TIR şi străbate întreaga Europă, ne spune că de 1 Decembrie îşi doreşte să vină acasă, mai mult ca în alte zile din an. Aşa s-a întâmplat şi acum, când, chiar dacă a ajuns în ţară pe la 3 dimineaţa, s-a urcat în maşină alături de soţie şi au pornit spre Alba Iulia."Eu aş vrea să le spun românilor să nu uite că aici, în România, este casa noastră. Sunt şofer de TIR şi merg prin toată Europa. Cea mai frumoasă ţară este România", spune bărbatul.Cu o amintire despre Alba Iulia şi 1 Decembrie îşi doresc să se întoarcă acasă şi doi bărbaţi care caută căciuli şi fulare la una dintre tonetele inspirat construite sub forma unor trăsuri, în spaţiul Cetăţii Alba Carolina, în apropierea Muzeului Unirii. Vin tocmai de la Târgu Jiu şi "trebuie" să le ducă ceva frumos nepoţilor. S-au hotărât pentru căciuli tricotate în culorile naţionale."Anul trecut le-am luat fulare. Acum le cumpăr căciuli pentru că nu pot să plec cu mâna goală de la Alba Iulia. E fain. Am fost şi anul trecut, de Centenar. Acum parcă e mai lejer, nu e atâta lume", remarcă unul dintre ei.Alba Iulia este şi locul în care oamenii îmbrăcaţi în costume populare se simt în largul lor. Gheorghe Lica, de loc dintr-un sat de lângă Reghin, este unul dintre românii care poartă, cu mândrie, straiele populare. "Ţin foarte bine de cald", ne spune, simplu, după care adaugă că, de 15 ani, nu a mai fost la Alba Iulia. Acum a venit împreună cu un consătean pentru ca acesta "să nu regrete mai târziu că nu a fost niciodată aici". Foto: (c) SORIN BLADA / AGERPRES "E un oraş frumos, cu oameni primitori. Ce îmi doresc de 1 Decembrie? Îmi doresc un trai mai bun în România. Altceva, nimic", spune el.În fiecare an, Alba Iulia se transformă în oraşul-capitală, "a doua capitală a României" - cum le place localnicilor să-i mai spună, şi-i primeşte pe toţi cu bucurie. Poate tocmai de aceea, românii simt nevoia să revină aici, pentru a se reîntâlni cu bunul simţ şi simplitatea. 