România politică după Revoluție: 30 de ani de neputință, incompetență și corupție. Intrarea în UE și NATO

DUPĂ 30 DE ANI I. 30 de ani au trecut de la Revoluția din decembrie. Azi, tragem linie și vedem cum am evoluat în acești ani, ce am schimbat, cum am înțeles noi românii democrația și libertatea și ce-am făcut cu ele.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de InCont