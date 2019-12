Când este Eurovision 2020 și unde va avea loc

21:40

Silviu Lepădat, impresarul dar, în același timp, prieten la cataramă cu Galeș a aflat de tragedia petrecută duminica aceasta. El a făcut primele declarații și a dat detalii incredibile despre momentul accidentului. „Sunt șocat și îndurerat de această veste și îmi pare foarte rău de Cornel. Imediat ce am aflat vestea mi-am sunat prietenii din […] The post Cornel Galeș a murit într-un accident rutier. Cu cine se afla în mașină appeared first on Cancan.ro.