Islandezii le închid gura celor din FRF: „Vom face tot ce depinde de noi să disputăm această întâlnire la Reykjavik!”

00:00

Mihai Tudose a devenit ”șomer politic”, după ceva mai bine de doi ani, în care a surprins prin decizii pe toată lumea! Tocmai a „ieșit” din noul partid pe care tot de curând și-l alesese, Pro România, asta după ”peripeții” în zona politică de sus, fiind premier mai mult de jumătate de an, așa că […] The post Ex-premierul fără partid a socializat într-un bistrou, până spre miezul nopții, cu un grup de “simpatizante”! appeared first on Cancan.ro.