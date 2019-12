ŞTIRILE AMIEZII - SPORT - 2 DECEMBRIE

13:00

Lungmetrajul "The Personal History of David Copperfield", regizat de Armando Iannucci şi inspirat din romanul "David Copperfield" al scriitorului Charles Dickens, a câştigat cinci premii la gala British Independent Film Awards (BIFA), organizată duminică seară la Londra, informează site-ul revistei Variety.Lungmetrajul documentar "For Sama" a câştigat patru trofee, inclusiv cel mai important premiu al galei, după ce s-a impus la categoria "cel mai bun film independent britanic". Această producţie, un portret intim al unei tinere mame în timpul războiului din Siria, a câştigat şi premiul pentru regie, înmânat duoului de cineaşti Waad Al-Kateab şi Edward Watts, şi premiul pentru cel mai bun documentar. De asemenea, pelicula obţinuse deja trofeul BIFA pentru cel mai bun montaj, în cadrul seriei de premii tehnice, anunţate înaintea galei de duminică seară.Filmul "The Personal History of David Copperfield" a câştigat şi el trei premii tehnice. Duminică seară, această peliculă a obţinut alte două trofee: cel mai bun actor în rol secundar, pentru Hugh Laurie, care joacă personajul Mr. Dick în această adaptare regizată de Armando Iannucci după romanul clasic al lui Charles Dickens, şi cel mai bun scenariu, atribuit lui Armando Iannucci şi Simon Blackwell.Gala BIFA 2019 a fost prezentată de actriţa de comedie Aisling Bea, care a făcut numeroase glume şi ironii la adresa industriei cinematografice, dar şi pe seama unor personalităţi publice, precum cântăreţul Bono şi prinţul Andrew. Armando Iannucci, care nu ezită niciodată să îşi exprime în public preferinţele politice, l-a ironizat încă o dată de prim-ministrul britanic în discursul său de acceptare a premiului, declarând că "Boris Johnson este un personaj dickensian prin faptul că spune cu precădere ficţiuni".Premiul pentru cel mai bun actor a fost câştigat de Josh O'Connor, pentru rolul jucat în "Only You", lungmetrajul de debut regizat de Harry Wootliff. Este al doilea premiu BIFA câştigat de Josh O'Connor, care s-a impus la aceeaşi categorie şi în 2017 cu rolul din "God's Own Country", de Francis Lee.Harry Wootliff a fost desemnat cel mai bun regizor debutant.Premiul BIFA pentru cea mai bună actriţă a revenit în acest an vedetei americane Renee Zellweger, protagonista din "Judy", un film biografic dedicat actriţei Judy Garland.Premiul pentru cel mai bun artist debutant a fost câştigat de Sam Adewunmi, graţie rolului interpretat în "The Last Tree", de Shola Amoo. Colega lui din distribuţia acestei pelicule Ruthxjiah Bellenea a obţinut premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar.Cel mai bun film internaţional a fost desemnat lungmetrajul sud-coreean "Parasite", regizat de Bong Joon Ho şi premiat cu Palme d'Or în acest an la Festivalul de la Cannes.Premiul special al juriului BIFA 2019 a revenit în acest an Amandei Nevill, CEO-ul aflat la final de mandat al British Film Institute, care a adus un omagiu emoţionant pe scenă echipei sale manageriale şi întregii industrii cinematografice britanice.Actriţa Kristin Scott Thomas a fost recompensată şi ea cu un premiu special - Richard Harris Award - pentru contribuţii deosebite aduse de un artist la dezvoltarea filmului britanic.AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Anda Badea)