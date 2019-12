Ianis Hagi e conștient de momentul dificil din Belgia: „E greu când muncești și lucrurile nu merg cum ai vrea”

18:20

Adelina Trușcă, fosta iubită a lui Mihai Voduț (25 de ani), s-a arătat șocată de suspendarea primită de fotbalist și spune că în ultima vreme a încercat să-l ajute să nu fie sancționat de FRF. „Nu pot să cred că a fost suspendat! Eu am făcut tot ce am putut să-l ajut. Am trimis tot ce mi-a cerut de fiecare dată. Am încercat să-l ajut să nu fie suspendat, deși nu merita. Ultima dată mi-a zis că mai are nevoie de o declarație la notar și scapă. ...