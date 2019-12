O chelneriță a avut parte de surpriza vieții sale! Ce cadou a primit din partea clienților

13:00

Odată cu temperaturile scăzute și venirea oficială a iernii, apar și primele victime. O bătrână din Dâmbovița a sfârșit carbonizată în propria locuință. Cel mai probabil, femeia a vrut să se încălzească peste noapte, când temperaturile au coborât sub zero grade. Casa i-a fost însă cuprinsă de flăcări și bătrâna nu a mai avut nicio […] The post Prima noapte de iarnă, prima victimă. O bătrână din Dâmbovița a fost găsită carbonizată în casă – VIDEO appeared first on Cancan.ro.