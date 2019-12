Ştefan Radu, fotbalistul care a jucat cel mai mult pentru Lazio în ultimul deceniu

18:00

Gigantul american al comerţului online Amazon a retras de pe site-ul său decoraţiunile de Crăciun pe care erau reprezentate imagini ale lagărului de concentrare nazist de la Auschwitz după critici din partea Muzeului Auschwitz-Birkenau, relatează marţi dpa."O purtătoare de cuvânt a @amazon a declarat într-un comunicat că produsele au fost retrase de la vânzare", se arată într-un mesaj postat duminică pe Twitter de Muzeul Auschwitz. Totodată, purtătoarea de cuvânt a afirmat că orice magazin online care nu respectă instrucţiunile site-ului va fi sancţionat şi şi-ar putea pierde contul Amazon, se precizează în mesaj.Muzeul a criticat în weekend pe Twitter şi Facebook vânzarea decoraţiunilor de Crăciun cu imagini ale Auschwitz-ului, în care se văd şinele de tren ce duc spre intrarea în lagăr şi barăcile. De asemenea, muzeul a afirmat că o imagine cu "Auschwitz pe un desfăcător de sticle, este destul de deranjant şi lipsit de respect" şi a cerut Amazon să elimine obiectele din catalogul produselor sale. Selling "Christmas ornaments" with images of Auschwitz does not seem appropriate. Auschwitz on a bottle opener is rather disturbing and disrespectful. We ask @amazon to remove the items of those suppliers. https://t.co/0uG2JG558e pic.twitter.com/ucZoTWPk1W— Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) December 1, 2019 După ce Amazon a eliminat decoraţiunile de pe site-ul său, Muzeul a afirmat că obiecte similiare erau disponibile spre vânzare pe platforma Wish."Sperăm că reacţia lor va fi asemănătoare", a afirmat instituţia, într-un mesaj pe Twitter adresat Wish.Germania nazistă a creat acest lagăr al morţii după ce a ocupat Polonia la începutul celui de-al Doilea Război Mondial. Auschwitz-ul, unde peste un milion de evrei din toată Europa şi o sută de mii de ne-evrei au fost ucişi, a devenit un simbol al Holocaustului. Potrivit estimărilor, aproximativ 232.000 de copii s-au aflat printre victime. AGERPRES/(AS - autor: Mihaela Moise, editor: Mihaela Nicolaescu, editor online: Gabriela Badea) *** Sursa foto: www.timesofisrael.com