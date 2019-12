BALONUL DE AUR 2019 // VIDEO + FOTO Mateo și Thiago, copiii lui Leo Messi, au făcut senzație la Paris! Imagini demențiale :)

20:10

Ionel Dănciulescu (42 de ani), directorul sportiv de la Dinamo, a povestit cum a cunoscut-o pe actuala sa soție, Mihaela, și a recunoscut că nu e un tip romantic.„Ne-am cunoscut în 1996. Am ieșit la biliard și asta a fost tot. Cred că la vreo 3 săptămâni ne-am mutat împreună. Pentru mine a fost un lucru pozitiv și a fost factorul de echilibru din viața mea. M-a atras în primul rând aspectul fizic, apoi am cunoscut-o personal și am văzut ce femeie este, ce caracter are. ...