Siria: Un soldat turc ucis de tiruri de obuze ale forţelor kurde

Jucătorul echipei engleze Reading, George Puşcaş, a declarat, luni seara, la finalul galei în cadrul căreia a fost desemnat fotbalistul român al anului 2019, că el şi ceilalţi tineri promovaţi la prima reprezentativă trebuie să demonstreze că pot continua rezultatele reuşite la selecţionata de tineret."A contat mâna lui Mirel Rădoi în performanţele pe care le-am realizat cu naţionala de tineret. Ne cunoaşte, îl cunoaştem şi cred că vom face treabă bună şi la naţionala mare. Dar nu înseamnă că dacă îl ştii pe un antrenor poţi să te relaxezi şi să nu dai totul. Cred că este o responsabilitate şi mai mare acum că el este selecţionerul naţionalei. Acum mai mult ca niciodată ar trebui noi, tinerii, să demonstrăm că putem continua ce am făcut la naţionala U21", a afirmat jucătorul în vârstă de 23 de ani."Cu Islanda va fi greu, ca orice alt meci de baraj. Dar sunt încrezător, avem şansele noastre. Nu plecăm cu mai puţine şanse, suntem la acelaşi nivel, vom vedea cine va câştiga meciul. Cât despre posibila grupă de la EURO 2020, pot spune că e grea. Orice grupă la Campionatul European este grea. Dar aşa cum am făcut şi la tineret, nu trebuie să ne uităm la numele adversarilor şi să demonstrăm că putem să ne batem de la egal la egal cu oricine", a adăugat fotbalistul.Puşcaş s-a arătat onorat de titlurile de cel mai bun fotbalist şi cel mai bun atacant primite în cadrul Galei Fotbalul Românesc de luni seara. "Dacă am luat aceste premii înseamnă că e un an reuşit. Mă bucur mult pentru performanţele pe care le-am reuşit. Mă simt onorat de premiu. Ca şi până acum, şi de acum înainte trebuie să dau mereu totul pentru că fac ceea ce îmi place. Îmi doresc să devin din ce în ce mai bun şi să am performanţe cu echipa naţională, pentru că ăsta e un lucru important", a menţionat el.Întrebat dacă a avut emoţii să execute penalty-ul în meciul pe care formaţia sa Reading l-a câştigat cu 3-1 în deplasare cu Wigan, având în vedere ratarea din partida România - Norvegia din preliminariile EURO 2020, Puşcaş a răspuns: "Am avut emoţii, era normal. Ai mereu emoţii când execuţi unul după ce ai ratat. Dar a fost OK, am trecut peste după ce am văzut că intră mingea în poartă. Dacă ratezi un penalty nu înseamnă că nu trebuie să mai baţi. Trebuie să încerci mereu pentru că un penalty se poate rata şi toţi jucătorii mari au ratat".Atacantul formaţiei engleze Reading, George Puşcaş (23 de ani), a fost desemnat jucătorul anului 2019 în cadrul Galei Fotbalului Românesc, eveniment care a avut loc, luni seara, în cadrul Bucharest Fashion Week. De asemenea, el a primit şi titlul de "atacantul anului 2019".