CALENDAR ORTODOX 3 DECEMBRIE. Ce sfânt este sărbătorit astăzi?

CALENDAR ORTODOX 3 DECEMBRIE. Sfantul Cuvios Gheorghe de la Cernica s-a nascut in anul 1730, intr-o familie din Salistea Sibiului. La varsta de 19 ani ajunge in Tara Romaneasca si intra in slujba mitropolitului grec...

