George Pușcaș, desemnat jucătorul anului 2019 în fotbalul românesc: „Mă simt onorat de premiu!”

Plenul Senatului a adoptat, luni, proiectul legislativ ce definește termenul de „antițigănism" drept „percepția referitoare la romi exprimată ca ură împotriva acestora". Totodată, sunt definite manifestările și practicile discriminatorii și reglementate pedepsele pentru atitudinea anti-romă. Mai mulți deputați USR, PMP, ALDE, PSD și minorități au propus, în Parlament, o propunere legislativă privind unele măsuri pentru […]