Fotbal: UEFA trebuie să facă mai mult pentru combaterea rasismului, recunoaşte Ceferin

Filmul ''Marriage Story'', o producţie Netflix, a obţinut patru premii în cadrul galei Gotham Awards 2019, desfăşurată luni în Manhattan, care recompensează cele mai valoroase producţii cinematografice independente, devenind astfel unul dintre preferaţii la o nominalizare pentru Oscar, potrivit Press Association.Pelicula ''Marriage Story'', în regia lui Noah Baumbach, avându-i în rolurile principale pe Scarlett Johansson şi Adam Driver, a fost recompensată în categoriile ''cel mai bun lungmetraj'', ''cel mai bun actor'' (Adam Driver), ''cel mai bun scenariu'', ''premiul publicului''.Awkwafina (numele de scenă al actriţei Nora Lum) s-a impus la categoria ''cea mai bună actriţă'' pentru drama ''The Farewell'', în regia lui Lulu Wang.Ceremonia Gotham Awards, organizată de Independent Filmmakers Project (IFP), marchează debutul neoficial al sezonului premiilor decernate de industria cinematografică din Statele Unite, care culminează în fiecare an cu ceremonia Oscarurilor.Peliculele câştigătoare la ediţiile precedente, printre care ''Moonlight'' (2016) şi ''Call Me By Your Name'' (2017), au devenit concurenţi redutabili în cursa pentru premiile Academiei Americane de Film.Filmul poliţist ''Uncut Gems'', cu Adam Sandler în rolul principal, şi drama ''The Last Black Man in San Francisco'', în regia lui Joe Talbot, ambele cu câte trei nominalizări, nu au obţinut niciun premiu în cadrul ceremoniei de luni."Nu am câştigat niciodată nimic. Nu sunt în stare să câştig nici măcar o dispută pe Instagram", a glumit Awkwafina, cunoscută pentru rolurile precedente în ''Ocean's 8'' şi ''Crazy Rich Asians'', în momentul în care a urcat pe scenă pentru a-şi primi trofeul.În categoria televiziune, serialul ''When They See Us'', produs de Netflix, a câştigat în categoria ''cel mai bun serial (în format lung)'' devansând ''Chernobyl'', produs de HBO.Seara a fost încununată de succes pentru platforma Netflix, care a obţinut şase trofee dintre cele zece înmânate în total.În categoria cel mai ''bun serial (în format scurt)'', ''PEN15'', produs de Hulu, a fost desemnată producţia câştigătoare.''American Factory'' a câştigat la categoria ''cel mai bun documentar'', iar Laure De Clermont-Tonnerre, a fost desemnat ''cel mai bun regizor'' pentru drama ''The Mustang''.Taylor Russell a fost recompensat în categoria ''cel mai bun actor'' pentru rolul din pelicula ''Waves''.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat)