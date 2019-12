Cel mai nou cuplu de prezentatori în showbiz! Anunțul făcut de Kanal D România

08:20

Cornel Galeş s-a stins din viaţă duminică, 1 decembrie, în urma unui accident rutier, care a avut loc în Valencia, Spania, acolo unde locuia de aproximativ doi ani. Soţul Ilenei Ciuculete a murit supărat pe fratele lui, cu care nu vorbea de ani buni. Bărbatul se iubeşte cu Ana Maria Moldovan şi au împreună un […] The post Motivul pentru care Cornel Galeş nu vorbea cu fratele lui de ani buni. Bărbatul se iubeşte cu o mare vedetă TV appeared first on Cancan.ro.