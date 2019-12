ROMÂNIA - KAZAHSTAN 22-20 // EXCLUSIV Radu Voina face o analiză care ne pune pe gânduri: „Să sperăm că Neagu va mai putea ajuta naționala” + ce a remarcat la Muntenegru și Ungaria

12:00

România și Kazahstan se întâlnesc ACUM, în grupa C a Campionatului Mondial de handbal feminin din Japonia. Partida a început la ora 12:00 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 1, TV Digi Sport 1 și Look Plus. GSP e singura redacție din România care a trimis o echipă de jurnaliști la Campionatul Mondial de handbal feminin din Japonia. ...