CE: Ancheta privind moartea jurnalistei Daphne Caruana Galizia trebuie să se desfăşoare fără interferenţe politice

16:10

Sute de produse realizate de persoane cu dizabilităţi din Harghita şi de cei apropiaţi lor au fost oferite marţi, spre vânzare, la Miercurea Ciuc, în cadrul unui târg devenit tradiţional şi care are loc cu ocazia Zilei Internaţionale a Persoanelor cu Dizabilităţi.Evenimentul, organizat de Asociaţia Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita, în colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGAPC) şi Consiliul Judeţean Harghita, s-a desfăşurat sub arcadele Palatului Administrativ şi a reunit standurile a 21 de asociaţii care se ocupă de persoane cu dizabilităţi sau centre unde acestea sunt găzduite, în tot judeţul Harghita. Foto: (c) Gina ŞTEFAN / AGERPRES Au fost oferite spre vânzare, cu precădere ornamente de Crăciun, realizate din materiale naturale sau croşetate, coroniţe de advent, felicitări, diverse decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă, bijuterii, lumânări, tablouri sau mici obiecte de îmbrăcăminte tricotate.La târg au participat în total 150 de persoane cu dizabilităţi, care s-au bucurat de fiecare dată când cineva le-a cumpărat produsele şi le-a apreciat munca."Suntem de la centrul de Copii cu Handicap Sever Topliţa, am venit cu mare bucurie la acest târg, venim în fiecare an. Copiii sunt bucuroşi, sunt fericiţi, mulţumiţi de realizările lor. Ei lucrează mai greu, dar sunt bucuroşi, e o zi importantă şi pentru ei, e Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi şi fericirea e maximă. Dacă oamenii ne apreciază, înseamnă că am lucrat bine", a afirmat Antal Adela, şefa centrului. Foto: (c) Gina ŞTEFAN / AGERPRES La rândul său, Miklos Erzsike, membru fondator al Asociaţiei Happy Down din Miercurea Ciuc, a mărturisit că din donaţiile primite la acest târg se vor cumpăra cadouri de Crăciun pentru copiii şi tinerii cu sindrom Down."Pentru noi e foarte important acest eveniment, e bine ca comunitatea din Miercurea Ciuc să ştie că există în acest spaţiu şi oameni cărora, poate, le e mai greu să lucreze, să creeze anumite obiecte, iar valoarea acestor obiecte nu poate fi estimată, chiar dacă în magazine sunt decoraţiuni foarte frumoase şi la preţuri foarte mici", a spus Miklos Erzsike.Directorul Direcţiei Generate de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Harghita, Elekes Zoltan, a precizat că târgul a ajuns la cea de-a 14-a ediţie, iar ideea de la care a pornit a fost aceea ca aceste persoane, care creează lucruri extraordinare, să fie cunoscute şi apreciate. Foto: (c) Gina ŞTEFAN / AGERPRES "Cred că astăzi ar trebui să vorbim despre bucuria muncii, despre bucuria lucrului bine făcut, pentru că, până la urmă, este o sărbătoare a lucrurilor făcute de către aceste persoane cu handicap. Eu sper că toţi oamenii care lucrează au momente în care simt că munca lor, prin care creează lucruri frumoase, este o parte a bucuriilor vieţii. În acest caz, al persoanelor cu handicap, cred că nici nu se pune altfel problema, pentru că ceeea ce realizează ei este ceva palpapil, de care te poţi bucura concret. Ceea ce noi mai putem face este să venim la acest târg, să dăm un feedback, să le spunem că au creat lucruri frumoase şi astfel să le mărim bucuria pe care o simt atunci când le confecţionează", a declarat presei Elekes Zoltan.Şi Józsa Csaba, preşedintele Asociaţiei Handicapaţilor Fizici din judeţul Harghita, a punctat faptul că produsele prezentate la târg sunt deosebite, pentru că au fost create cu suflet şi a arătat că aprecierea din partea comunităţii este foarte importantă pentru persoanele cu dizabilităţi."Aprecierea din partea comunităţii este foarte importantă pentru persoanele cu dizabilităţi, oamenii văd că sunt persoane foarte active şi activitatea lor este importantă nu numai pentru ei, ci pentru tot judeţul, pentru întreaga comunitate. Este important ca oamenii să vadă că persoanele cu dizabilităţi nu sunt o povară, ci sunt o parte foarte importantă a comunităţii şi necesară societăţii", a spus Józsa Csaba. Foto: (c) Gina ŞTEFAN / AGERPRES Întrebat ce îşi doreşte de Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, acesta a răspuns că şi-ar dori înţelegere şi acceptare din partea comunităţii."Pentru toate persoanele cu dizabilităţi (mi-aş dori - n red) mai ales înţelegere şi acceptare din partea comunităţii, ca integrarea şi inserţia acestor persoane să fie acceptată de toată lumea, fiindcă altfel nu va funcţiona niciodată. Şi oamenii să vadă că aceste persoane sunt active, sunt importante şi sunt parte din familia noastră. Oricine spune că nu a cunoscut niciodată o persoană cu dizabilităţi, să vină aici şi să vadă cât de importantă este munca lor şi cât de apreciată", a punctat Józsa Csaba Foto: (c) Gina ŞTEFAN / AGERPRES Potrivit datelor DGASPC Harghita, în judeţ sunt aproximativ zece mii de persoane adulte cu dizabilităţi, foarte puţine dintre ele având un loc de muncă. AGERPRES / (A, AS - autor: Gina Ştefan, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)