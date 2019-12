ANAF reia licitaţia de vânzare a maşinii ARO ce a aparţinut lui Nicolae Ceauşescu. Când va avea loc licitaţia şi care va fi preţul de pornire

17:10

Potrivit unui comunicat al Electric Castle, transmis marţi, cel mai bun album rock al ultimei decade, conform clasamentului întocmit de Billboard, „Blurryface”, al trupei „Twenty one pilots” a înregistrat vânzări globale de 6,5 milioane albume. „Primele nume confirmate pentru Electric Castle 2020 împlinesc un vis mai vechi al fanilor festivalului şi anume prezenţa în România a trupei americane «Twenty one pilots». Lansaţi în 2009, «Twenty one pilots» sunt autorii celui mai bun album rock al ulti...