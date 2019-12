Macron îşi menţine afirmaţia despre ''moartea cerebrală'' a NATO; Trump insistă asupra contribuţiilor financiare

17:10

Solistul şi actorul american Marty Cintron, devenit celebru în anii '90 după ce a fondat trupa No Mercy, va susţine un concert în municipiul Arad, în noaptea de Revelion, urmând să interpreteze cele mai cunoscute piese ale formaţiei.Primăria Arad a anunţat, marţi, că la petrecerea publică dintre ani, care are loc în mod tradiţional în Piaţa Revoluţiei, invitat special va fi Marty Cintron, artistul din spatele trupei No Mercy. Începând cu ora 23,30, el va interpreta hiturile formaţiei, între care "Where Do You Go", "My Promise" sau "Please Don't Go".Înainte ca americanul să urce pe scenă, arădenii îl vor putea asculta pe Francesco Napoli, care le va aminti celor prezenţi de piese precum "Marina" sau "Balla Balla".Trecerea dintre ani va fi marcată de un show de artificii.Joi seară, în ajunul Sfântului Nicolae, în Arad se dă startul manifestărilor dedicate sărbătorilor de iarnă, prin festivitatea de aprindere a luminiţelor din bradul de Crăciun amplasat în faţa Palatului Administrativ. Acesta este înalt de 18 metri şi a fost decorat cu instalaţii luminoase cu o lungime totală de peste doi kilometri.Primăria Arad a alocat în acest an un buget de aproximativ 1,6 milioane de lei pentru organizarea sărbătorilor de iarnă. Din acest buget, peste 500.000 de lei sunt pentru organizarea momentelor artistice programate pe parcursul a 18 zile. Cele mai scumpe vor fi concertele de Revelion, pentru care municipalitatea plăteşte 114.000 de lei, din care 77.000 de lei sunt pentru invitatul principal al petrecerii publice, Marty Cintron. AGERPRES / (AS - autor: Marian Buga, editor: Marius Frăţilă, editor online: Gabriela Badea)