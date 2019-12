VIDEO GSP LIVE Porumboiu laudă arbitrajul lui Istvan Kovacs și râde de FCSB: „Norocul lor proverbial începe să apară”

20:30

Edward Iordănescu, antrenorul lui Gaz Metan, a fost mulțumit de evoluția elevilor săi din meciul câștigat cu FC Voluntari, 1-0, dar a fost extrem de deranjat pe programarea făcută de LPF.„Azi ne-am împărțit ocaziile. M-am așteptat la un joc foarte greu. Am întâlnit un adversar mai proaspăt, ei au fost mai limpezi. Noi am jucat acum 3 zile, am făcut 8 ore până la București și 8 ore la întors. Ei au stat etapa trecută. Nu am soluții, nu suntem acoperiți. ...