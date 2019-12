Sudan: 23 de morţi în explozia şi incendiul unei uzine

20:10

Magistraţii Curţii de Apel Suceava au dat decizie definitivă de achitare în dosarul în care au fost acuzaţi, de către DNA Iaşi, mai mulţi angajaţi ai Universităţii de Medicină şi Farmacie ''Grigore Traian Popa'' din Iaşi, precum şi trei companii, pentru trucarea unei licitaţii privind realizarea, cu fonduri europene, a unei platforme de eLearning.În primă instanţă, aceştia fuseseră condamnaţi, de către Tribunalul Suceava, pentru mai multe fapte de corupţie.Printre cei zece angajaţi ai UMF Iaşi acuzaţi în 2011 de procurorii anticorupţie că ar fi constituit un grup infracţional organizat cu scopul de a truca licitaţia pentru realizarea platformei de eLearning, printr-un contract cu fonduri europene, se află fostul rector Vasile Astărăstoaie, fostul director administrativ, Daniela Druguş, şi fostul director al Centrului de Comunicaţii din cadrul universităţii, Adrian Ciureanu.Decizia magistraţilor Curţii de Apel Suceava, pronunţată luni, face trimitere la unele hotărâri ale Curţii Constituţionale şi dispune anularea unor probe depuse la dosar vizând interceptări de convorbiri realizate de SRI, la solicitarea procurorilor DNA. Totodată, hotărârea Curţii de Apel Suceava vizează ridicarea sechestrelor care au fost puse de către procurorii DNA pe bunuri ale celor judecaţi."Decizia instanţei de la Curtea de Apel Suceava este întemeiată în principal prin dispoziţiile art. 16, litera a, şi anume că fapta nu există. Noi de asta considerăm că nedreptatea este cu atât mai mare, pentru că judecătorul a constatat categoric după 9 ani de proces că nu există faptele pentru care au fost trimişi în judecată aceşti inculpaţi, aceşti oameni care aveau înainte de acest dosar reputaţii foarte bune în societate, care erau foarte apreciaţi la locurile lor de muncă, care în toţi aceşti 9 ani şi-au schimbat viaţa radical. Închipuiţi-vă că au fost 9 ani nu doar prin acest proces dificil, ci 9 ani în care trăieşti un adevărat coşmar, pentru că te îndepărtezi de familie, te îndepărtezi de prieteni, relaţiile sociale nu mai sunt aceleaşi în toată perioada asta. Tu urli în continuu că eşti nevinovat, nimeni nu te crede, după 9 ani de zile vine un judecător care spune că fapta pentru care ai fost trimis în judecată nu există. Pe noi ne bucură această hotărâre a instanţei şi ne încurajează să avem o încredere cât mai mare în justiţia şi în sistemul judiciar din România. Odată ce judecătorul spune că acest dosar nu ar fi trebuit să fie trimis în judecată, asta înseamnă că termenul fabricat sau trimis în judecată fără să fie întemeiată acuzaţia, amândouă pot să fie la fel de utilizate", a declarat unul dintre avocaţii apărării, Cătălin Boacnă, în cadrul unei conferinţe de presă organizată marţi.Proiectul cu fonduri europene în valoare de peste 6,4 milioane de lei, prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, viza construcţia unei platforme de eLearning ce oferă posibilitatea studenţilor de a accesa întreaga documentaţie de curs, dând totodată şi informaţiile suplimentare, dar şi posibilitatea examinării prin metode electroniceÎn acelaşi dosar în care Astărăstoae a fost cercetat pentru aderare la grup infracţional organizat, abuz în serviciu, tentativă la fals şi conflict de interese a fost anchetată şi fiica sa, Daniela, economist de profesie, dar şi alte 19 persoane, printre aceştia fiind fostul prorector Dragoş Pieptu, angajaţi de la acea vreme din cadrul Ministerului Comunicaţiilor şi reprezentanţi a trei firme.Fostul director al Centrului de Comunicaţii din cadrul UMF Iaşi, Adrian Ciureanu, a spus, în cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, că timp de zece ani nu a fost folosită platforma, pentru a fi expertizată."Platforma de eLearning înseamnă 27 de servere împrăştiate în trei dulapuri înalte de doi metri. Acolo este tehnologie de mai mult de un milion de euro, în care hardul este de jumătate de milion de euro, softul este altă jumătate de milion de euro, iar development-ul este undeva la 300.000 de euro. Asta în condiţiile în care s-a încercat în timpul anchetei penale să se calculeze prejudiciul. DNA a făcut o adresă către Microsoft, să capete preţurile la care a vândut, sperându-se că o să apară un ecart între preţul la care a vândut Microsoft şi cu cât a vândut la noi. Ghinionul face că Microsoft are o politică de livrare care înseamnă că indiferent prin cine vinzi, preţul e acelaşi preţ. (...) Universitatea de Medicină şi Uniunea Europeană au cumpărat la aceleaşi preţuri la care ar fi vândut orice firmă din România. Ca atare, prejudiciul nu a putut să fie cuantificat decât prin prisma faptului că, vezi dragă Doamne, am trucat licitaţia. Atunci au considerat valoarea întregii platforme, lucru pe care noi, pe parcursul celor 10 ani am dovedit că este fals. Adică faptul că acolo este o foarte mare minciună, pentru că nu a fost trucată nicio licitaţie", a spus Adrian Ciureanu în conferinţa de presă.Ulterior, fostul director al Centrului de Comunicaţii al UMF Iaşi a declarat că "trebuie să fie foarte clar că platforma a fost un lucru extrem de complex, care cu siguranţă a meritat banii pe care i-a plătit UE, şi care funcţionează şi în ziua de astăzi fără niciun fel de defect sau de intervenţii în arhitectura ei"."Din momentul în care a avut loc ancheta DNA universitatea a avut foarte mult de păgubit. Şi în bani, şi în termeni financiari, şi în imagine", a spus Adrian Ciureanu.În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, fostul director administrativ al UMF Iaşi, Daniela Druguş, a declarat că în timpul procesului a demonstrat cu ajutorul instituţiilor statului că procedura de achiziţie publică a fost respectată."În aceşti 9 ani, pornind chiar de la momentul urmăririi penale până la fiecare etapă procesuală şi fiecare etapă de apărare, am făcut toate demersurile şi am adus cu noi toate instituţiile statului care puteau să certifice legalitatea procedurii de achiziţie publică. Aici mă refer la Unitatea de Control a Achiziţiilor Publice de pe lângă Ministerul de Finanţe, la ANRMAP, autoritatea centrală care certifică achiziţiile publice, până la mecanismele de verificare a proiectelor europene, toţi concluzionând şi venind în faţa instanţelor cu certificarea clară pe legalitatea procedurii organizate de universitate, şi pe mecanismul, care de altfel este un mecanism utilizat şi standardizat nu doar în Universitatea de Medicină pentru absolut toate procedurile, ci în orice instituţie publică. Cred că în această speţă am venit cu un plus, clarificând acest traseu, nu doar pentru noi, ci pentru dumneavoastră în a înţelege mai bine mecanismul achiziţiilor publice", a spus Daniela Druguş.Ea a spus că în timpul procesului nu a fost uşor nici profesional sau personal pentru niciunul dintre cei vizaţi de acest dosar."Vă imaginaţi că 9 ani din viaţa noastră nu sunt puţini. Cred că dacă vă puneţi în situaţia noastră puteţi analiza ce semnificaţii au profesional cât şi personal cei 9 ani din viaţa fiecăruia dintre noi. Sigur, fiecare dintre noi a învăţat suficient de multe lucruri. Este adevărat, ne-a călit extrem de dur experienţa asta. Astăzi pare uşor. Astăzi, sincer, nu îmi revin. Mă bucur că această anatemă pentru Universitatea de Medicină s-a curăţat", a spus fostul director administrativ al UMF Iaşi.Fostul rector al universităţii, prof univ dr Vasile Astărăstoae, nu a fost prezent la conferinţa de presă, el fiind în spital din cauza unor probleme de sănătate. El a declarat, pentru AGERPRES, că după 9 ani de procese a ajuns să fie "consolat de situaţie" şi că nu se aştepta la o astfel de sentinţă."Am un sentiment şi de satisfacţie, şi de tristeţe. Satisfacţie că până în final s-a dovedit că am avut dreptate, şi în acelaşi timp, de tristeţe pentru că atâţia oameni au fost purtaţi pe drumuri atâţia ani de zile, ceea ce uzează şi nu pot lucra la capacitatea maximă. Eu am avut norocul că asta s-a întâmplat deja când eram afirmat. Oricum m-a marcat, dar am mers mai departe. Pentru ceilalţi această experienţă este o experienţă tristă", a declarat fostul rector al UMF Iaşi, care în urmă cu doi ani, în iulie 2017, fusese condamnat în primă instanţă la doi ani cu suspendare de către Tribunalul Suceava.La începutul procesului, magistraţii Curţii de Apel Iaşi deciseseră ca doi directori din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie "Gr. T. Popa" din Iaşi, precum şi directorul unei firme să fie arestaţi preventiv pentru 29 de zile.În decembrie 2011, Vasile Astărăstoae a fost trimis în judecată de DNA pentru abuz în serviciu contra intereselor publice, în formă calificată, tentativă la folosirea de documente ori declaraţii false, care are ca rezultat obţinerea de fonduri europene şi conflict de interese.În acelaşi dosar, au fost trimişi în judecată directorul Centrului de Comunicaţii din cadrul UMF Iaşi, Ioan Adrian Ciureanu; directorul general administrativ al UMF Iaşi, Daniela Druguş; administratorul SC Maguay Impex SRL Bucureşti, Corvin Gabriel Pughin; reprezentantul SC Euro Management Grup SRL Bucureşti, Laurian Gabriel Tănăsescu; asistentul de comunicare - promovare relaţii publice, parteneriate şi mass-media în cadrul Institutului de Medicină Legală (IML) Iaşi, Daniela Astărăstoae.De asemenea, erau deferiţi justiţiei doi consilieri din cadrul Ministerului Comunicaţiilor - Dănuţ Muşat şi Dan Alexandru Verner; prorectorul UMF Iaşi, Dragoş Pieptu; precum şi un angajat al MCSI, Raluca Isabela Vătuiu.Potrivit DNA, în perioada 2009 - 2011, la UMF Iaşi era în derulare proiectul finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională şi intitulat "Platforma de e-learning la Universitatea de Medicină şi Farmacie 'Gr.T.Popa' Iaşi". În acest context, Vasile Astărăstoae, în calitate de rector al UMF Iaşi şi manager de proiect, împreună cu Daniela Druguş şi Ioan-Adrian Ciureanu, cu încălcarea dispoziţiilor legale referitoare la achiziţiile publice, a dispus atribuirea ilegală a contractului de achiziţie publică către SC Maguay Impex SRL Bucureşti, firma inculpatului Corvin Gabriel Pughin."În această modalitate, UMF Iaşi şi Ministerul Economiei şi Finanţelor au fost prejudiciate cu suma totală de 6.126.481,98 lei. În cursul lunii noiembrie 2010, inculpatul Astărăstoae Vasile, împreună cu inculpata Druguş Daniela, în calitate de manager de proiect, respectiv responsabil financiar, a aprobat în mod nelegal plata, către SC 'Maguay Impex' SRL, a sumei de 160.000 lei cu titlu de 'cheltuieli instruire' în condiţiile în care această activitate nu a fost realizată. La rândul său, inculpatul Ciureanu Ioan-Adrian, în calitate de responsabil tehnic al proiectului, a confirmat în fals efectuarea serviciilor de instruire", susţineau procurorii.Anchetatorii mai arătau că, în cursul anului 2010, Vasile Astărăstoae a întocmit şi depus la Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale două documente (cerere de rambursare şi raport de progres) prin care solicita rambursarea sumei de 1.292.714 lei achitată de UMF Iaşi către SC Maguay Impex SRL. În aceste documente, Astărăstoae a consemnat în mod nereal că serviciile de instruire în valoare de 160.000 lei au fost efectuate şi că au fost implementate mai multe cursuri în format electronic, deşi platforma este nefuncţională."De asemenea, în derularea aceluiaşi proiect, în cursul lunii noiembrie 2009, inculpaţii Astărăstoae Vasile şi Druguş Daniela, cu încălcarea prevederilor legale, au încheiat un contract de prestări servicii cu o societate comercială, motiv pentru care UMF Iaşi a fost prejudiciată cu suma de 37.200 lei, sumă ce a fost recuperată", mai susţinea DNA.Potrivit anchetatorilor, pe data de 31 martie 2010, între Ministerul Muncii şi IML Iaşi a fost încheiat un contract, finanţat în principal prin Programul Operaţional Sectorial "Dezvoltare Resurse Umane" (AM POSDRU) şi care avea ca obiect punerea în practică a proiectului intitulat "Standarde europene pentru programe post-doctorale competitive de formare în domeniul managementului cercetării avansate şi expertizei psihiatrice medico-legale"."În acest context, inculpatul Astărăstoae Vasile, în calitate de director al Institutului de Medicină Legală Iaşi şi manager al proiectului, a dispus includerea în proiect şi angajarea la IML Iaşi, pe durata celor 3 ani de implementare, a fiicei sale şi a altor două persoane din conducerea UMF Iaşi pentru a le facilita acestora obţinerea unor sume de bani cu titlu de drepturi salariale (în total 14.496 lei brut din care suma de 8.773 lei pentru fiica sa)", mai arăta DNA. 