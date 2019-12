Un Gauguin rar, din perioada tahitiană, vândut pentru 9,5 milioane de euro la Paris

10:20

Lungmetrajul "The Irishman", regizat de Martin Scorsese, a fost desemnat cel mai bun film al anului de National Board of Review, o prestigioasă asociaţie de critici din New York cu o vechime de peste un secol, ale cărei trofee deschid în mod tradiţional noul sezon al premiilor decernate de industria cinematografică americană, informează DPA.Premiul câştigat de acest lungmetraj dramatic, în care rolurile principale sunt interpretate de Robert De Niro, Al Pacino şi Joe Pesci, oferă platformei de streaming Netflix o nouă şansă în eforturile pe care compania americană le depune de câţiva ani pentru a câştiga în premieră premiul Oscar la categoria "cel mai bun film".Cursa pentru Oscar rămâne însă deschisă şi în acest an, iar membrii asociaţiei National Board of Review au premiat şi alţi concurenţi care sunt cotaţi ca favoriţi.Astfel, Quentin Tarantino a fost desemnat cel mai bun regizor graţie filmului "Once Upon a Time... in Hollywood", care i-a adus lui Brad Pitt premiul pentru cel mai bun actor în rol secundar. Renee Zellweger a câştigat premiul pentru cea mai bună actriţă graţie interpretării celebrei Judy Garland în filmul biografic "Judy". Adam Sandler, considerat un candidat cu şanse mici la o nominalizare la Oscar într-un an extrem de competitiv, a primit trofeul pentru cel mai bun actor datorită rolului său - un comerciant de diamante - din drama poliţistă "Uncut Gems". Premiul pentru cea mai bună actriţă în rol secundar a fost câştigat de Kathy Bates pentru interpretarea sa din filmul "Richard Jewell".Premiul pentru cel mai bun film străin a revenit lungmetrajului sud-coreean "Parasite". La o zi după ce a câştigat şase Gotham Awards, platforma Netflix a reuşit o performanţă similară şi la premiile National Board of Review, şase dintre filmele sale fiind premiate în cadrul categoriilor recompensate de această asociaţie newyorkeză. Alături de "The Irishman", celelalte filme Netflix care au fost recompensate sunt următoarele: drama "Marriage Story", comedia cu accente dramatice "Dolemite is my Name" şi documentarele "American Factory", "The Black Godfather" şi "Rolling Thunder Revue: A Bob Dylan Story by Martin Scorsese".Distribuitorul independent A24, care a dominat luna trecută nominalizările anunţate la Independent Spirit Awards, a captat şi atenţia criticilor din National Board of Review cu şase dintre filmele sale: "Uncut Gems", "Waves", "Midsommar", "The Last Man in San Francisco", "The Farewell" şi "The Souvenir".Primele două dintre aceste producţii, "Uncut Gems" şi "Waves", au fost incluse de National Board of Review pe lista celor mai bune 10 filme ale anului, iar ultimele patru pe lista celor mai bune 10 filme independente din 2018, alături de "Give Me Liberty", "A Hidden Life", "Judy", "The Nightingale", "The Peanut Butter Falcon" şi "Wild Rose".Mai multe filme considerate mari favorite în cursa pentru premiile Oscar au fost complet ignorate de criticii de la National Board of Review, inclusiv peliculele "Joker", "A Beautiful Day in the Neighborhood", "Little Women", "Bombshell", "Harriet" şi "The Two Popes".Premiile decernate de National Board of Review reprezintă un precursor al altor nominalizări şi trofee ce vor fi anunţate în curând în debutul sezonului marilor premii cinematografice, al cărui punct culminant va fi atins la gala Oscar. La sfârşitul acestei săptămâni, alte asociaţii de critici din New York şi Los Angeles îşi vor anunţa premiile de final de an. Nominalizările la Globurile de Aur vor fi anunţate luni, cele de la Screen Actors Guild vor fi dezvăluite miercuri, iar nominalizările celorlalte sindicate cinematografice americane vor fi anunţate în ianuarie. Nominalizările de la premiile Oscar vor fi anunţate pe 2 ianuarie.Asociaţia National Board of Review, din care fac parte cineaşti, profesionişti din lumea filmului şi cadre universitare, a fost creată în anul 1909.Alegerea sa principală din 2018, "Green Book", a câştigat apoi şi premiul Oscar pentru cel mai bun film.Premianţii din acest an vor fi sărbătoriţi la gala National Board of Review, care va avea loc pe 8 ianuarie 2020. Evenimentul va fi prezentat de Willie Geist şi va fi organizat la clubul Cipriani din New York. AGERPRES/(AS - autor: Florin Bădescu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Ady Ivaşcu)