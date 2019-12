FSE Spiru Haret: Formarea elevilor români are la bază alte principii, iar programele nu sunt compatibile cu testele PISA

11:20

Actorul Jeff Bridges s-a născut la 4 decembrie 1949, la Los Angeles şi este fiul binecunoscutei vedete TV Lloyd Bridges. A copilărit alături de fratele său rother Beau Bridges, în culisele marilor scene ale Holywoodului.A jucat alături de fratele său într-un film în care mama lor avea un rol principal, "The Company She Keeps" (1951). Cei doi fraţi au mai apărut ocazional în serialul "Sea Hunt" (1958). La vârsta de 14 ani, Jeff a participat alături de tatăl său în turneul de promovare a producţiei "Anniversay Waltz", potrivit imdb.com.La vârsta de 16 ani, a scris o piesă muzicală care a fost folosită în filmul "John and Mary" (1969). Tot în perioada adolescenţei, a mai compus două piese, pe care le-a vândut producătorului Quincy Jones, potrivit biography.com. După absolvirea liceului, s-a înrolat în Garda de Coastă, alături de fratele său. S-a mutat apoi la New York, unde a urmat cursuri de actorie la Herbert Berghof Studio.În 1970 a jucat în filmul "Halls of Anger", urmat, în acelaşi an, de "The Yin and The Yang of Mr. Go". A devenit celebru un an mai târziu, în 1971, când a jucat în filmul "The Last Picture Show", în regia lui Peter Bogdonavitch. Interpretarea rolului lui Duane Jackson i-a adus lui Bridges prima nominalizare la Oscar, pentru cel mai bun actor în rol secundar.A mai jucat în filme precum "Fat City" (1972), "Bad Company" (1972), "The Last American Hero" (1973) şi "The Iceman Cometh". A urmat o ascensiune în carieră jucând în filme celebre, precum "Thunderbolt and Lightfoot" (1974), care i-a adus cea de-a doua nominalizare la Oscar, "Heaven's Gate" (1980), "TRON" (1982), "Starman" (1984), rolul din acest film aducându-i cea de-a III-a nominalizare la Oscar.Au urmat peliculele "Tucker: The Man and His Dream" (1988), "The Fabulous Baker Boys" (1989), "The Fisher King" (1991), "American Heart" (1992), "Fearless" (1993), "The Mirror Has Two Faces" (1996) şi "The Big Lebowski" (1998). În 2000, a interpretat un rol secundar în "The Contender", foarte bine primit de public. Prestaţia sa din acest film i-a adus o nouă nominalizare la Oscar, dar şi la Globul de Aur.În 2009, actorul a fost nominalizat pentru a cincea oară la premiile Academiei Americane de Film, pentru rolul principal din filmul "Crazy Heart" (2009), o dramă în care joacă rolul unui cântăreţ de country irascibil, falit, cu o viaţă tumultuoasă în spate, dar care se îndrăgosteşte de o jurnalistă cu mult mai tânără decât el. De această dată, însă, la a cincea nominalizare, a câştigat premiul Oscar, acesta adăugându-se premiului Globul de Aur şi premiului Sindicatului Actorilor Americani, care prefigurează, de obicei, câştigătorul Oscarului.Bridges a jucat apoi în "TRON: Legacy" (2010), "True Grit" (2010) rolul din acest film aducându-i o nouă nominalizare la Oscar. În 2014, a jucat în filmul "The Giver", fiind şi co-producător al acestuia, urmat de "Seventh Son" (2014), "The Little Prince" (2015), "Hell or High Water" (2016), "Kingsman: The Golden Circle" (2017), "Only the Brave" (2017), "Bad Times at the El Royale" (2018), seria tv "The Late Show with Stephen Colbert" (2018). AGERPRES/(Documentare - Suzana Cristache Drăgan, editor: Marina Bădulescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Jeff Bridges / Facebook